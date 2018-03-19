İstanbul için Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Tüm hafta etkisini gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu yayımladı. Son bilgilere göre, İstanbul başta olmak üzere birçok il haftayı sağanak yağışlı geçirecek. İstanbul hava durumu raporuna göre, hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken, Çarşamba günü hariç diğer günlerde şiddetli yağış bekleniyor. İstanbul 5 günlük hava durumu raporundaysa, İstanbul'da Güneş yüzünü sadece Çarşamba günü gösterecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU



METEOROLOJİ'DEN UYARI



Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege Bölgesinin kuzeyi ve batısı, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak, Kıyı Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege ve Marmara'nın güneyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının; Marmara ve Ege ile Karadeniz sahil kesiminde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın ise; Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Marmara'nın güneyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.