İstanbul için Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Tüm hafta etkisini gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu yayımladı. Son bilgilere göre, İstanbul başta olmak üzere birçok il haftayı sağanak yağışlı geçirecek. İstanbul hava durumu raporuna göre, hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken, Çarşamba günü hariç diğer günlerde şiddetli yağış bekleniyor. İstanbul 5 günlük hava durumu raporundaysa, İstanbul'da Güneş yüzünü sadece Çarşamba günü gösterecek.
İSTANBUL HAVA DURUMU
METEOROLOJİ'DEN UYARI
Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege Bölgesinin kuzeyi ve batısı, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak, Kıyı Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege ve Marmara'nın güneyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının; Marmara ve Ege ile Karadeniz sahil kesiminde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın ise; Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Marmara'nın güneyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.
Rüzgarın; Kıyı Ege ve Marmara'nın güneyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı(Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 Km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İL İL HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.
EDIRNE °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 17°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı ile akşam saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELI °C, 20°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
TEKIRDAG °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kıyı Ege ile zamanla kuzeyi ve batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DENIZLI °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
IZMIR °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
USAK °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
MERSIN °C, 23°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ESKISEHIR °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KAYSERI °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 23°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.
CORUM °C, 18°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AGRI °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
IGDIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DIYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZIANTEP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SANLIURFA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Reza Zarrab'ın cinsel taciz davasında ‘Türk hükümeti’ tartışması
İBB Başkanı Uysal’dan metro yatırımlarında öncelik açıklaması
Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur kaç gün devam edecek?
Ölmeden iki hafta önce bunları yazdı! Bilim dünyası...
Katliam gibi kaza!
Okul önünde dehşet!
AK Parti Kongresi'nde kavga!
HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz
Xiaomi Mi 7 Geekbench’ten Geçti
Okuyucu Yorumları 0 yorum