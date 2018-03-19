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İstanbul için Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Tüm hafta etkisini gösterecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 07:20 | Son Güncelleme

İstanbul hava durumuna ilişkin uyarı yayımlayan Meteoroloji'den yeni bir uyarı daha geldi. Hafta sonu güneşli havanın aksine yeni haftada İstanbul'da sağanak yağış hakim olacak. Çarşamba günü hariç, tüm hafta boyunca yağışlı olan İstanbul'da, Cuma gününden itibaren hava sıcaklıkları düşecek. Peki diğer illerde havalar nasıl olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son hava durumu raporu ve güncel bilgiler haberimizde.

İstanbul için Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Tüm hafta etkisini gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu yayımladı. Son bilgilere göre, İstanbul başta olmak üzere birçok il haftayı sağanak yağışlı geçirecek. İstanbul hava durumu raporuna göre, hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken, Çarşamba günü hariç diğer günlerde şiddetli yağış bekleniyor. İstanbul 5 günlük hava durumu raporundaysa, İstanbul'da Güneş yüzünü sadece Çarşamba günü gösterecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU

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METEOROLOJİ'DEN UYARI

Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege Bölgesinin kuzeyi ve batısı, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak, Kıyı Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege ve Marmara'nın güneyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

istanbul meteoroloji hava durumu raporu

Hava sıcaklıklarının; Marmara ve Ege ile Karadeniz sahil kesiminde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın ise; Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Marmara'nın güneyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

Rüzgarın; Kıyı Ege ve Marmara'nın güneyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı(Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 Km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.

EDIRNE °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 17°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı ile akşam saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELI °C, 20°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

TEKIRDAG °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kıyı Ege ile zamanla kuzeyi ve batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DENIZLI °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

IZMIR °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

USAK °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MERSIN °C, 23°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ESKISEHIR °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KAYSERI °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 23°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

CORUM °C, 18°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AGRI °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

IGDIR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DIYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZIANTEP °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SANLIURFA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

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