İstanbul için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı!

İstanbul hava durumuna ilişkin Meteoroloji'den açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısının ardından şiddetli yağmur İstanbul'da etkisini sabah saatlerinde gösterdi. Sabah saatlerine işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar sağanak yağmurla karşılaştı. Peki İstanbul'da yağışlı hava ne zamana kadar sürecek? Meteoroloji'nin il il hava durumu raporu ve güncel gelişmeler mynet.com.'da. İSTANBUL HAVA DURUMU



İstanbul'da bugün ve yarın (Pazar) yağışlı hava etkisini göstermeye devam edecek. Hafta sonu hava sıcaklığı en düşük 6 derece, en yüksek ise 10 ila 12 derece arasında seyredecek. Yeni haftayla birlikte İstanbul'da soğuk ve sağanak yağış devam edecek. Pazartesi günü hava çok bulutlu iken Salı ve Çarşamba günü gökgürültülü ve sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. METEOROLOJİ UYARDI - 5 GÜNLÜK HARİTALI TAHMİN

Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege, Orta Karadeniz kıyıları ile Antalya’nın doğu ilçeleri, Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri, Sinop, Giresun ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), Doğu Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii) İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde (70-90 yer yer 100 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması , toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer yoğun olmak üzere toz taşınımı beklendiğinden, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Kıyı Ege, Orta Karadeniz kıyıları ile Antalya’nın doğu ilçeleri, Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri, Sinop ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 mm) olması beklendiğinden Sel, Su baskını, Yıldırım, Ulaşımda aksamlar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına, Trakya'da yer yer altına ineceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), Doğu Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii) İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde (70-90 yer yer 100 km/sa) esmesi bekleniyor. METEOROLOJİ'NİN İL İL HAVA DURUMU RAPORU



MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BALIKESİR °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı EDİİRNE °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ISTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege'de kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı İZMİR °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. MANİSA °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90, yer yer 100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. BURDUR °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden güney kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), doğusunda kuvvetli fırtına (70-90, yer yer 100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. AKSARAY °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ESKİSEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KONYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. BOLU °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı KARABÜK °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa ), iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına (70-90, yer yer 100 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı GİRESUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı