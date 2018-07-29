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İstanbul için sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 11:43 | Son Güncelleme

İstanbul'da bugün aralıklı sağanak bekleniyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da havanın bugün, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü günlük hava tahmin raporuna göre, parçalı yer yer çok bulutlu havanın etkili olacağı İstanbul'da, yarın sabah saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının ilçelere göre 28-32 derece arasında değişeceği kentte, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden 2 ila 4 (10-30 kilometre/saat), yağış anında yer yer 3 ila 5 (20-40 kilometre/saat) kuvvetinde ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Denizlerde fırtına beklenmezken, dalga yüksekliğinin 0,5 ila 1,5 metre, görüş mesafesinin iyi, yağış anında ise orta olacağı tahmin ediliyor.

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