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İstanbul için şiddetli yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 08:00 | Son Güncelleme

Şiddetli yağışın bugün akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul genelinde bu geceden itibaren görülmeye başlayan sağanağın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da gece saatlerinde başlayan şiddetli yağışın bugün akşama kadar etkili olmasının beklendiği duyuruldu.

Açıklamada vatandaşlara sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü

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