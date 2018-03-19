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İstanbul için ürküten açıklama! Sıcaklık 45 dereceyi bulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 12:06 | Son Güncelleme

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, "2050 yılından itibaren İstanbul’da hava sıcaklıklarının 45 derecelere ulaşacağını, deniz seviyesinin Kadıköy’de metronun girişini aşacak şekilde yükseleceğini" söyledi. Küresel ısınmanın turizme etkisine de dikkat çeken Prof. Kurnaz, "Bugünün kayak tesisleri, 20 yıl sonra yaz tatillerinin vazgeçilmezi olacak" dedi.

İstanbul için ürküten açıklama! Sıcaklık 45 dereceyi bulacak

İklim değişikliklerinin ağır etkilerinin 2050’den sonra daha fazla hissedileceğini belirten Prof. Kurnaz, turizmle iklimin her geçen gün daha fazla iç içe girdiğine, turizme bakış açımızı değiştirmezsek önümüzdeki yıllarda çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağımıza dikkat çekti.

Prof. Dr. Levent Kurnaz, "2050 yılından itibaren İstanbul’da hava sıcaklıklarının 45 derecelere ulaşacağını, deniz seviyesinin Kadıköy’de metronun girişini aşacak şekilde yükseleceğini" anlattı. Prof. Kurnaz’ın verdiği bilgilere göre, 2070 yılından itibaren Erzincan’ın batısında kalan bölgelerde kar görme olasılığı giderek ortadan kalkarken, 2100 yılından sonra ise Türkiye’nin güney yarısı çöl olacak.

Bugün turizmcilerin bir kayak tesisi kurmaya karar verirken geçmişten gelen bilgi ve deneyimleri dikkate aldıklarını anlatan Prof. Dr. Levent Kurnaz, küresel ısınmayla birlikte hava sıcaklıklarının en az 6 derece arttığına dikkat çekerek, bugün kar ve kayak tesisi kurmak isteyen yatırımcıların sürdürülebilir olması için tesislerin aynı zamanda yaz aylarında da kullanılabilirliğini hesaba katmaları gerektiğini vurguladı.

'20-30 YIL SONRA TESİSLERİN ÖMRÜ DE BİTECEK'

Prof. Kurnaz, “Türkiye’de 2070 yılından sonra Erzincan’ın batısında kalan bölgelerde kar görme olasılığımız ortadan kalkacak. Güney bölgelerimizde yaz aylarında bugün 38-40 derece olan sıcaklıklar, ilerleyen yıllarda 45-50 derecelere çıkacak. Bu durum, her şey dahil turizmini çok olumsuz etkileyecek. Bu nedenle şu an kış ve kayak turizmine yatırım yapanların, bundan 20 sene sonra aynı mekanda yaz turizmi yapılabileceğini hesaba katmaları gerekiyor. Eskiden insanlar yaz aylarında serinlemek için yaylalara giderlerdi. Bu örnekten yola çıkarak bugün yapacağımız kar ve kayak mekanlarını gelecekte insanların yaz aylarında ormanda yürüyüş yapma olanağı bulacağı serin ve keyifli tatil mekanları olarak planlamamız gerekiyor. Sadece bir kayak pisti ve buna özel tasarlanmış bir otel olarak bugüne yönelik planlama yapıldığında, 20-30 yıl sonra turizmciler için bu tesislerin ömrü de bitecek” diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
siz daha birgün sonrasını tahmin edemiyorken 2050 yılına gittiniz .
kar yağcak mı
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