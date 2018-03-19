İstanbul için ürküten açıklama! Sıcaklık 45 dereceyi bulacak

'20-30 YIL SONRA TESİSLERİN ÖMRÜ DE BİTECEK'

Prof. Kurnaz, “Türkiye’de 2070 yılından sonra Erzincan’ın batısında kalan bölgelerde kar görme olasılığımız ortadan kalkacak. Güney bölgelerimizde yaz aylarında bugün 38-40 derece olan sıcaklıklar, ilerleyen yıllarda 45-50 derecelere çıkacak. Bu durum, her şey dahil turizmini çok olumsuz etkileyecek. Bu nedenle şu an kış ve kayak turizmine yatırım yapanların, bundan 20 sene sonra aynı mekanda yaz turizmi yapılabileceğini hesaba katmaları gerekiyor. Eskiden insanlar yaz aylarında serinlemek için yaylalara giderlerdi. Bu örnekten yola çıkarak bugün yapacağımız kar ve kayak mekanlarını gelecekte insanların yaz aylarında ormanda yürüyüş yapma olanağı bulacağı serin ve keyifli tatil mekanları olarak planlamamız gerekiyor. Sadece bir kayak pisti ve buna özel tasarlanmış bir otel olarak bugüne yönelik planlama yapıldığında, 20-30 yıl sonra turizmciler için bu tesislerin ömrü de bitecek” diye konuştu.