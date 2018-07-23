İstanbul için yağış uyarısı

İSTANBUL (AA) - Meteoroloji, Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ilçelerindeki başlayan sağanağın 1 saat boyunca etkisini göstereceğini bildirdi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
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