İstanbul iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da diğer iller gibi Ramazan ayına hazırlandı. İstanbul'un tarihi camilerinde mahyalar hazırlandı. İstanbul'un şehir hayatı Ramazan ayına girmek için bekliyor. İşe gidiş gelişler; meydanlar, parklar, restoranlar, kafeler vb. Önümüzdeki günlerde Ramazan ayının gelenekleri ve alışkanlarına göre şekillenecekler.

Ülkemizin doğusu ile batısı arasındaki mesafe 1,5 saate yakın bir saat farkı yaratmaktadır. Bu nedenle iftar, sahur ve imsak vakitleri ilden ile hatta aynı ilçeleri arasında bile farklı olabilmektedir. Orucunu zamanında açmak isteyenler de iftar saatine akabinde sahur ve imsak vaktine çok dikkat ediyorlar.

İstanbul için imsak, iftar ve sahur vaktini 2018 Ramazan imsakiyesinde bulabilirsiniz. İşte İstanbul ve ülkemizdeki tüm şehirlerin 2018 Ramazan imsakiyesi...

İSTANBUL 2018 RAMAZAN İMSAKİYESİ

1 Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:52 05:39 13:06 17:01 20:22 22:01 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:50 05:38 13:07 17:01 20:23 22:03 3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:49 05:37 13:07 17:02 20:24 22:04 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:47 05:36 13:07 17:02 20:25 22:06 5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:46 05:35 13:07 17:02 20:26 22:07 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:45 05:34 13:07 17:02 20:27 22:09 7 22 Mayıs 2018 Salı 03:43 05:34 13:07 17:03 20:28 22:10 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:42 05:33 13:07 17:03 20:29 22:12 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:41 05:32 13:07 17:03 20:30 22:13 10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:39 05:31 13:07 17:04 20:31 22:14 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:38 05:31 13:07 17:04 20:32 22:16 12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:37 05:30 13:07 17:04 20:32 22:17 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:36 05:29 13:07 17:04 20:33 22:18 14 29 Mayıs 2018 Salı 03:35 05:29 13:07 17:05 20:34 22:20 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:34 05:28 13:08 17:05 20:35 22:21 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:33 05:28 13:08 17:05 20:36 22:22 17 01 Haziran 2018 Cuma 03:32 05:27 13:08 17:05 20:36 22:23 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:31 05:27 13:08 17:06 20:37 22:24 19 03 Haziran 2018 Pazar 03:30 05:27 13:08 17:06 20:38 22:25 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:29 05:26 13:08 17:06 20:39 22:27 21 05 Haziran 2018 Salı 03:29 05:26 13:09 17:07 20:39 22:28 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:28 05:26 13:09 17:07 20:40 22:29 23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:27 05:25 13:09 17:07 20:41 22:30 24 08 Haziran 2018 Cuma 03:27 05:25 13:09 17:07 20:41 22:30 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:26 05:25 13:09 17:08 20:42 22:31 26 10 Haziran 2018 Pazar 03:26 05:25 13:09 17:08 20:42 22:32 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:25 05:25 13:10 17:08 20:43 22:33 28 12 Haziran 2018 Salı 03:25 05:24 13:10 17:09 20:43 22:34 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:25 05:24 13:10 17:09 20:44 22:34 30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:24 05:24 13:10 17:09 20:44 22:35

ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, II, 87).

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. (Geniş bilgi için bkz. 481ve 484 nolu fetva)

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26).