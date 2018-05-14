İstanbul iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da diğer iller gibi Ramazan ayına hazırlandı. İstanbul'un tarihi camilerinde mahyalar hazırlandı. İstanbul'un şehir hayatı Ramazan ayına girmek için bekliyor. İşe gidiş gelişler; meydanlar, parklar, restoranlar, kafeler vb. Önümüzdeki günlerde Ramazan ayının gelenekleri ve alışkanlarına göre şekillenecekler.
Ülkemizin doğusu ile batısı arasındaki mesafe 1,5 saate yakın bir saat farkı yaratmaktadır. Bu nedenle iftar, sahur ve imsak vakitleri ilden ile hatta aynı ilçeleri arasında bile farklı olabilmektedir. Orucunu zamanında açmak isteyenler de iftar saatine akabinde sahur ve imsak vaktine çok dikkat ediyorlar.
İstanbul için imsak, iftar ve sahur vaktini 2018 Ramazan imsakiyesinde bulabilirsiniz. İşte İstanbul ve ülkemizdeki tüm şehirlerin 2018 Ramazan imsakiyesi...
|1
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:52
|05:39
|13:06
|17:01
|20:22
|22:01
|2
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:50
|05:38
|13:07
|17:01
|20:23
|22:03
|3
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:49
|05:37
|13:07
|17:02
|20:24
|22:04
|4
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:47
|05:36
|13:07
|17:02
|20:25
|22:06
|5
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:46
|05:35
|13:07
|17:02
|20:26
|22:07
|6
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:45
|05:34
|13:07
|17:02
|20:27
|22:09
|7
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:43
|05:34
|13:07
|17:03
|20:28
|22:10
|8
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:42
|05:33
|13:07
|17:03
|20:29
|22:12
|9
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:41
|05:32
|13:07
|17:03
|20:30
|22:13
|10
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:39
|05:31
|13:07
|17:04
|20:31
|22:14
|11
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:38
|05:31
|13:07
|17:04
|20:32
|22:16
|12
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:37
|05:30
|13:07
|17:04
|20:32
|22:17
|13
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:36
|05:29
|13:07
|17:04
|20:33
|22:18
|14
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:35
|05:29
|13:07
|17:05
|20:34
|22:20
|15
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:34
|05:28
|13:08
|17:05
|20:35
|22:21
|16
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:33
|05:28
|13:08
|17:05
|20:36
|22:22
|17
|01 Haziran 2018 Cuma
|03:32
|05:27
|13:08
|17:05
|20:36
|22:23
|18
|02 Haziran 2018 Cumartesi
|03:31
|05:27
|13:08
|17:06
|20:37
|22:24
|19
|03 Haziran 2018 Pazar
|03:30
|05:27
|13:08
|17:06
|20:38
|22:25
|20
|04 Haziran 2018 Pazartesi
|03:29
|05:26
|13:08
|17:06
|20:39
|22:27
|21
|05 Haziran 2018 Salı
|03:29
|05:26
|13:09
|17:07
|20:39
|22:28
|22
|06 Haziran 2018 Çarşamba
|03:28
|05:26
|13:09
|17:07
|20:40
|22:29
|23
|07 Haziran 2018 Perşembe
|03:27
|05:25
|13:09
|17:07
|20:41
|22:30
|24
|08 Haziran 2018 Cuma
|03:27
|05:25
|13:09
|17:07
|20:41
|22:30
|25
|09 Haziran 2018 Cumartesi
|03:26
|05:25
|13:09
|17:08
|20:42
|22:31
|26
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:26
|05:25
|13:09
|17:08
|20:42
|22:32
|27
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:25
|05:25
|13:10
|17:08
|20:43
|22:33
|28
|12 Haziran 2018 Salı
|03:25
|05:24
|13:10
|17:09
|20:43
|22:34
|29
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:25
|05:24
|13:10
|17:09
|20:44
|22:34
|30
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:24
|05:24
|13:10
|17:09
|20:44
|22:35
ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI
İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, II, 87).
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. (Geniş bilgi için bkz. 481ve 484 nolu fetva)
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26).
ORUCA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR?
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).
Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).
TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?
İki Rek'atta Bir Selâm Verilerek Teravihin Cemaatle Kılınışı: Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır. Namaz kıldıracak imam: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp ellerini bağlar.İmam'ın arkasında kılan cemaat da "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder ve imamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Bundan sonra imam ve cemaat gizlice "Sübhâneke duası" okur. Sübhaneke'nin okunması bitince (cemaat ayakta başka bir şey okumaz), imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rek'ata kalkılır. Burada yine imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sûre okuyup cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaparak oturulur. Bu oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik ile Rabbenâ " dualarını okuyarak selâm verirler. Böylece iki rek'at kılınmış olur. Ayağa kalkılarak tarif ettiğimiz şekilde ikişer rek'at kılınmaya devam edilerek yirmi rek'at tamamlanır. Bundan sonra üç rek'atlı vitir namazı da cemaatle kılınır.
İSTANBUL'UN CAMİLERİ
Teravih namazını cemaatle kılmak için İstanbul çeşitli camilerinden birine gidebilirsiniz.
RAMAZAN MESAJLARI
İMSAK NEDİR, NE ZAMAN BAŞLAR?
Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
SAHUR DUASI
Peygamber Efendimiz mealen buyuruyor ki:
“Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi oIan Allah’ım! Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle… Amin…”
İFTAR DUASI
Bismillahirrahmanirrahim
Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.
Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter.
AMİN.
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