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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden "kayıt parası alınmasın" talimatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 21:06 | Son Güncelleme

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci imzasıyla yayımlanan talimatta, kayıt esnasında velilerden hiçbir şekilde para talep edilmemesi istenerek, bu konuda kanun, yönetmelik ve genelge hükümlerine aykırı şekilde işlem yapan okul yöneticileri hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı bildirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yayımlanan talimatta, kayıt esnasında velilerden hiçbir şekilde para talep edilmemesi istenerek, bu konuda kanun, yönetmelik ve genelge hükümlerine aykırı şekilde işlem yapan okul yöneticileri hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı belirtildi.

Müdürlüğün internet sitesinde, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci imzasıyla yer alan talimatta, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının 17 Eylül'de başlayacağı, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarına kayıtların ise temmuz ayından itibaren ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapıldığı anımsatıldı.

Talimatta, İstanbul Valiliği'ne, BİMER, CİMER, ALO 147 dilekçe ve diğer iletişim kanalları ile yapılan başvuru ve şikayetlerde, kayıtlar esnasında okul yönetimlerince velilerden kayıt parası veya bağış adı altında para talep edildiği iddialarının yer aldığı aktarıldı.

Kanun değişikliği ile zorunlu eğitim süresinin 8 yıldan kesintisiz 12 yıla çıkartılmış olup, bu bağlamda Anayasa'nın 42'nci maddesinde "İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır." hükmünün yer aldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, ilgili yönetmeliğin Birlik Gelirleri başlıklı 15'inci maddesinin 2'nci fıkrasında, 'Birlikler, velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlayamaz, okul kayıt döneminde bağış ve yardım toplayamaz. Ayrıca Bakanlık tarafından yürütülen proje ve yapılan protokoller kapsamında okul ve kurumlarda yapılacak faaliyetlerden ücret talep edilemez.' hükmü ve ilgili genelgede de 'Okul-aile birlikleri temsilcileri, öğrenci velileri ile bağış yapılması amacıyla karşı karşıya getirilmeyecek, öğrenci kayıt-kabulü ve diploma verilmesi karşılığında okul-aile birlikleri hesabına para yatırılması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır.' hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle kayıt esnasında velilerden hiçbir şekilde para talep edilmemesi, bu konuda yukarıda belirtilen kanun, yönetmelik ve genelge hükümlerine aykırı şekilde işlem yapan okul yöneticileri hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağının bilinmesi ve konu hakkında okullarımıza gerekli duyurunun yapılması hususunda gereğini önemle rica ederim."

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