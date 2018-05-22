İstanbul ile Burgaz arasında lüks gemi seferleri 2019'da başlayacak

SOFYA (AA) - Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısında bulunan Burgaz şehri ile İstanbul arasında lüks gemi seferleri 2019'da başlayacak.

Burgaz Limanı Genel Müdürü Diyan Dimov, gazetecilere yaptığı açıklamada, gemilerin iki şehir arasında haftada üç sefer yapacağını belirtti.

Gemi seferleri gece yapılacak. Böylece turistler, bir tam gün boyunca İstanbul ve Burgaz’ı gezebilecek.

Lüks donanımlı, 100-200 yolcu kapasiteli gemilerin turistlerin ilgisini çekmesi bekleniyor.

