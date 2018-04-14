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İstanbul İmam Hatip Okulları İslami İlimler Olimpiyatı final sınavı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 17:26 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından İslami ilimler hakkında gençlerin kültür seviyesinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla yapılan İmam Hatip Okulları İslami İlimler Olimpiyat final sınavı gerçekleştirildi.İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gaziosmanpaşa Belediyesi arasında İstanbul İmam Hatip Okulları İslami İlimler Olimpiyat Protokolü imzalanmıştı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından İslami ilimler hakkında gençlerin kültür seviyesinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla yapılan İmam Hatip Okulları İslami İlimler Olimpiyat final sınavı gerçekleştirildi.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gaziosmanpaşa Belediyesi arasında İstanbul İmam Hatip Okulları İslami İlimler Olimpiyat Protokolü imzalanmıştı. Sekizinci sınıf öğrencileri için bugün Gaziosmanpaşa Bekir Sami Dedeoğlu Ortaokulunda ve Üsküdar İmam Hatip Ortaokulunda final sınavları yapıldı. Final sınavına toplamda 2 bin 500 öğrenci girdi.
İmam Hatip Okulları İslami İlimler Olimpiyat sınavıyla, öğrencilerin meslek derslerine olan ilginin artırılması, İslami ilimler hakkında gençlerin kültür seviyesinin yükseltilmesi, imam hatip ortaokullarında okuyan öğrencilerin toplumda İslami konularda belirgin bir bilgi birikimine sahip olması amaçlanıyor.
İstanbul genelinde yapılan sınavda ise Kur´an-ı Kerim, Arapça, Temel Dini Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Hz. Muhammed´in Hayatı derslerini içeren 80 soru soruldu.
Her okuldan birinci basamak sınavında ilk 10’a giren öğrenciler final sınavına katılmaya hak kazandı. 100 dakika süren final sınavlarının sonunda sınav 1’incisine 5 bin TL, 3 kişilik umrenin yanı sıra, okuduğu okula 5 bin TL ve danışman öğretmenine bin TL verilecek. 2’nciye 4 bin TL, okula 4 bin ve danışman öğretmenine yine bin TL verilecek. 5’inci öğrenciye kadar para ödülü sağlanacak. Bunun yanı sıra 6’ncı ve 20’nci arasındaki öğrencilere ise 15 adet tablet verilirken, sınava katılan tüm öğrencilerin ise defter, kalem gibi okul gereksinimleri karşılandı. En fazla sorusu yayınlanan 3 okula ise bin TL teşekkür ödülü Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından sağlanacak.
Sınav öncesi kahvaltı ikramının çok iyi olduğunu belirten Muhammet isimli öğrenci, "Siyer, Din, Temel dini bilgiler, kuran ve Arapça’dan sınava gireceğiz. Buradaki dini bilgilerimizi ölçmek, iddialıyım, çalıştım” dedi
Sınava iyi hazırlandığını ve karşılığını alacağını düşündüğünü ifade eden Burcu Pınar ise "Çok heyecanlıyım. Günde 50 soru çözerek bol bol tekrar ederek çalıştım. Siyer, Kur’an’a çalıştım. İddialıyım derece alacağıma inanıyorum” diye konuştu.

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