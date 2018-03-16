HABER

İstanbul İmar Yönetmenliğinde değişiklik

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 19:55 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin ocak toplantısında oy çokluğuyla geçen İstanbul İmar Yönetmeliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının önerileri dikkate alınarak yeniden düzenlendi ve bir kez daha Mecliste oylanarak kabul edildi - Toprağa tamamıyla gömülü bodrum katların ticari alan olarak kullanılmasına sınırlandırma getirilen maddenin eklendiği İstanbul İmar Yönetmeliğini içeren maddenin CHP'lilerin ret oyuna karşı oy çokluğuyla meclisten geçti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinin ocak ayında gerçekleşen toplantısında oy çokluğuyla geçen İstanbul İmar Yönetmeliğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tavsiyesi üzerine değişiklik yapıldı.

Bakanlığın tavsiyesi üzerin tamamıyla toprağa görümü bodrumların ticari alan olarak kullanılmasına sınırlandırma getirilen yeni bir madde eklendi.

Saraçhane'deki yerleşkede yapılan Meclis toplantısında İstanbul İmar Yönetmeliği ele alındı.

Daha önce "Mevcut durumda, konut alanda kalmasına rağmen üzerinde tamamen gömülü olan bodrum katlarda, ticari kullanım alanlı ve yapı kullanma izin belgeli bina bulunan parsellerin gömülü olan ilk bodrum katında da bir üst katın taban döşemesinde 3 çarpı 3 metre ebadından küçük olmayan ve merdiven ile sahanlığı içinde düzenlenen boşluk bırakılarak ticari kullanımlı bağımsız bölüm yapılabilir." maddesi çıkartıldı.

Yeni yönetmelikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tavsiyesi üzerine "Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki mevzuat doğrultusunda yapımı bitirilip, yapı kullanma izin belgesi almış yapılarda, mevcut yapının emsal ve inşaat alanını, kullanım amacını, ortak alanları, bağımsız bölümlerin arsa paylarını, diğer bağımsız bölümlerle olan duvar ve döşeme gibi ortak yapı elemanlarını değiştirmemek, binanın taşıyıcı sistem özelliklerini olumsuz etkilememek, saçak seviyesi ve çekme mesafelerini ihlal etmemek, ayrıca yürürlükteki yangın, deprem, ısı ve su yalıtımı, çevre ve enerji verimliliği ile ilgili tedbirlerin alınması kaydıyla yapılacak tadilat işlemleri yapı ruhsatının düzenlendiği tarihteki mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılabilir." maddesi eklendi.

Madde üzerine görüşme yapılırken İstanbul İmar Yönetmeliğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onaylanmadan Meclis gündemine gönderilmesi tartışmaya yol açtı. Konu üzerine görüş bildiren CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, "Bakanlıklar bu İstanbul'u belediyeye bırakmazlar. Daha iki ay önce bu imar yönetmeliğini görüştük. Şimdi geri geldi. Daha çok gider gelir. Çünkü rantı en yüksek şehir burası. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum: Bu yönetmelik dikiş tutmaz." dedi.

- Bazı yazım hataları düzeltilmiştir"

İddialara cevap veren İmar Komisyonu Başkanı Hadi Diler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının istediği değişiklik ve tashihlerin yapıldığını belirtti.

İstanbul İmar Yönetmeliğinde çok fazla bir değişikliğin yapılmadığını aktaran Diler, "Değişen madde daha önce uygulanmış olan zemin katlarda üçe üçlük boşluk bırakarak bodrum katlardaki ticari üniteler yapılmasıdır. Bunu kentsel dönüşümde bodrum katlarda hakları olan vatandaşların haklarının korunması için koyduk. Bu madde bakanlık tarafından iptal ediliyor. Aslında tashih edebilirlerdi ama Meclis kararı olduğu için geri geliyor. Ayrıca İstanbul İmar Yönetmeliği iddia edildiği gibi delik deşik edilmemiştir. Bazı yazım hataları düzeltilmiştir." diye konuştu.

Diler, Ankara Büyükşehir Belediyesinin İmar Yönetmeliği onaylanırken Bakanlık tarafından kendilerine kolaylık sağlayan bir maddenin tavsiye edildiğini ve o maddeyi ekledikleri vurgulayarak daha önce İBB Meclisi'nden geçen maddelerle ilgili değişiklik bulunmadığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından İBB Meclisi Birinci Başkanvekili Ahmet Selamet, gerekli değişiklikler yapılarak tekrar meclise getirilen İstanbul İmar Yönetmeliğini oyladı. Yönetmelik, CHP'li üyelerin ret oylarına karşı oy çokluğuyla kabul edilerek Meclisten geçti.

İBB Meclisinden geçen İstanbul İmar Yönetmeliği, yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı için Ankara'ya gönderilecek.

Bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!Bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!
Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelirErdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir
Nevşin Mengü’den olay yaratacak paylaşım!Nevşin Mengü’den olay yaratacak paylaşım!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ahmet selamet Değişiklik İBB İmar Yönetmeliği meclis toplantı

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı'dan olay sözler: AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!

Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı'dan olay sözler: AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

İlginizi Çekebilir

Mehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesi

Mehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesi

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

Fatih Portakal bombayı patlattı

Fatih Portakal bombayı patlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Stephen Hawking için ‘İstanbul’ önerisi

Stephen Hawking için ‘İstanbul’ önerisi

İstanbullular yarın bu yollara dikkat! | İstanbul'da yarın hangi yollar kapalı olacak?

İstanbullular yarın bu yollara dikkat! | İstanbul'da yarın hangi yollar kapalı olacak?

Bakan Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama

Bakan Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama

ABD Büyükelçiliğine saldıracaklardı: Tutuklandılar

ABD Büyükelçiliğine saldıracaklardı: Tutuklandılar

Cumhuriyet davasında flaş gelişme: Atalay'a ret

Cumhuriyet davasında flaş gelişme: Atalay'a ret

Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe!

Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.