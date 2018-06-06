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İstanbul - İzmir Otoyolu'nda sona doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 11:14 | Son Güncelleme

İstanbul ile İzmir arası ulaşımı 9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun yaklaşık yüzde 90'lık kısmı tamamlandı - Gelecek sene tamamen hizmete açılması planlanan 433 kilometrelik otoyol için şu ana kadar 30 milyar 58 milyon liralık yatırım yapıldı

MANİSA (AA) - ZEKERİYA GÜNEŞ - Marmara ve Ege bölgelerini otoyol ağıyla bağlayacak Gebze - Orhangazi - İzmir Otoyolu'nda çalışmalar, yaklaşık yüzde 90 oranında tamamlandı.

AA muhabirinin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan aldığı bilgiye göre, İstanbul ile İzmir arası karayolu ulaşımını 9 saatten 3,5 saate indirmek üzere 6 bin 421 personel ve bin 570 iş makinesiyle yürütülen çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor.

İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil 384 kilometresi otoyol, 49 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 433 kilometre uzunluğundaki projede son 16 viyadük kaldı.

Proje, Anadolu Otoyolu üzerindeki Gebze Köprülü Kavşağı'ndan 2,5 kilometre sonra bir köprülü kavşakla (2x5 şeritli) başlayarak İzmir Çevre Yolu üzerindeki Otogar Kavşağı'nda son buluyor.

- 30 milyar 58 milyon lira harcama yapıldı

Projede özel şirket tarafından 6 milyar 23 milyon dolarlık yatırım yapılırken Karayolları Genel Müdürlüğü de kamulaştırma çalışmalarına 2 milyar 353 milyon lira harcama yaptı.

Dev projeye bugüne kadar toplamda 30 milyar 58 milyon lira yatırım yapıldı.

Manisa Saruhanlı'dan İzmir Kemalpaşa'ya kadar olan 50 kilometre ve Balıkesir bölgesinde iki kavşak arası 30 kilometrelik bölüm olmak üzere toplam 80 kilometreyle 16 viyadükte devam eden çalışmaların da tamamlanarak otoyolun 2019 yılı sonunda hizmete girmesi hedefleniyor.

Bursa-Balıkesir-Kırkağaç, Manisa-İzmir arasındaki kesimlerde de toprak işleri, büyük, küçük sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Gebze-Bursa ve Kemalpaşa ayırımı-İzmir arasındaki toplam 98 kilometrelik otoyol ile 16 kilometrelik bağlantı yolunun hizmete açıldığı projenin inşaatında ise yüzde 90 oranında fiziksel gerçekleşme sağlandı.

- Tünel ve köprüler

Proje kapsamında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada yer alan Osmangazi Köprüsü 1 Temmuz 2016 tarihinde trafiğe açıldı.

Türkiye'deki otoyollar üzerinde "en uzun tünel" unvanına sahip olan Bursa-Yalova arasındaki 7 bin 180 metre uzunluğundaki Orhangazi Tüneli de 21 Nisan 2016'da hizmete girdi.

Gemlik-Bursa Otoyolu'nda bulunan 2 bin 250 metre Selçukgazi Tüneli'nin 12 Mart 2017, Kemalpaşa ayrımı-İzmir arasındaki 3 bin 210 metre uzunluğundaki Belkahve Tüneli'nin 8 Mart 2017'de hizmete alındığı projede 253 metre uzunluğundaki Kuzey Yaklaşım Viyadüğü ile bin 380 metre uzunluğundaki Güney Yaklaşım Viyadüğü de 1 Temmuz 2016 tarihinde tamamlandı.

Projede Gebze-Bursa arasında 12, Susurluk-Balıkesir-Kırkağaç arasında 6, Kemalpaşa ayrımı-İzmir arasında ise 2 olmak üzere toplam 20 viyadük tamamlandı. Bursa-Manisa arasındaki 16 viyadükte ise çalışmalar devam ediyor.

Otoyolun, hizmete girdiğinde İstanbul ile İzmir arasındaki mevcut devlet yoluna göre mesafeyi 95 kilometre kısaltarak ortalama 8-10 saatlik ulaşım süresini 3-3,5 saate indirmesi bekleniyor.

Otoyolun tamamlanmasıyla İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Bursa gibi illerin birbiriyle daha yüksek seviyede ticari ve ekonomik ilişkiler kurmasına destek olması bekleniyor.

Havadan çekilen görüntü ve fotoğraflar da projenin boyutlarını gözler önüne seriyor.

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