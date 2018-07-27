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İstanbul Jandarma KOM Müdürü Zerk tutuklandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 13:37 | Son Güncelleme

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yüzbaşı Recep Zerk, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Jandarma KOM Müdürü Zerk tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından yürütülen ankesör soruşturması kapsamında ilginç bir isim gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yüzbaşı Recep Zerk'in Üsküdar, Kadıköy ve Bahçelievler'deki üç ayrı ankesörlü telefon üzerinden FETÖ imamlarıyla görüştüğü belirlenince hakkında gözaltı kararı verildi.

TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan Zerk, emniyetteki işlemleri ardından bugün sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Adliyede sorgusu tamamlanan Zerk, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre, Zerk, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma FETÖ recep zerk Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele

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