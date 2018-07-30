İSTANBUL- KAĞITHANE'DE EKMEK FIRININA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ    

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL(DHA)
Kağıthane'de ekmek fırınının bacasından çıkan duman nedeniyle başladığı iddia edilen silahlı kavgada fırıncı hayatını kaybetti.
Olay, Gürsel Mahallesi, Alaybey Sokak'ta 22:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre fırında çalışan Hakkı B. ile iki kişi arasında bacadan çıkan duman nedeniyle tartışma çıktı. Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.
BİR SAAT SONRA GELİP KURŞUN YAĞDIRDILAR
Bir süre sonra olay yerine tekrar gelen iki kişi Hakkı B. ile tekrar tartıştı. Hakkı B. içeriden aldığı bıçakla dışarı çıkarken, saldırganlardan biri üzerinde bulunan silahı çekerek, Hakkı B.'ye ateş etti. Biri 35 yaşlarında diğeri ise 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen iki saldırgan Hakkı B.'yi silahla vurduktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçtılar.
HAKKI B. OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olayın ardından fırının bulunduğu sokağa çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevkedildi. Sağlık ekipleri Hakkı B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Çevrede bulunan dükkanların güvenlik kameralarını inceleyen polis saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Hakkı B.'nin cenazesi gerekli incelemelerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-Olay yerinde toplanan vatandaşlar
-Fırının içinde yerde yatan ceset
-Sağlık ekipleri ve polis ekipleri
-Olay yeri inceleme polislerinin çalışmaları
-Fırının bacasından çıkan dumanlar
-Genel ve detay görüntüler
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