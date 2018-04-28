“İstanbul Kapısından Belgrad Kapısına Dostluk Köprüsü”

Yolculukları öncesinde Sırp bisikletçilerle konuştuğunu dile getiren Vucic, "Onlara, yalnızca kendilerini değil tüm ülkemizi, Türk firmalarında çalışan tüm işçilerimizi ve gelecekte bu firmaların istihdam sağlayacağı tüm vatandaşlarımızı temsil ettiklerini söyledim." diye konuştu.

Türkiye'den Oğuzhan Ermiş ve Muhammed Ali Oğuz ile Sırbistan'dan Milica Rakic ve Aleksandar Mijatovic'in pedal çevireceği bisiklet turunun, "müthiş bir dostluk jesti" olduğunu vurgulayan Vucic, "Bu tur, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin, gün geçtikçe daha ciddi, daha güçlü ve daha yakın olduğunun kanıtıdır." dedi.

Tura katılan Türk ve Sırp bisikletçiler, Cumhurbaşkanı Vucic ve Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in katılımıyla Belgrad'da düzenlenen uğurlama töreninin ardından, İstanbul'a doğru yola çıktı.

Başkent Belgrad'daki İstanbul Kapısı'ndan, İstanbul'daki Belgrad Kapısı'na kadar 9 gün boyunca pedal çevirecek 4 bisikletçi, iki ülke arasındaki iyi ilişkileri dünyaya duyurmayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesini büyük bir sabırsızlıkla beklediğini söyleyen Vucic, görüşmede, bölgedeki meselelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına yapılabileceklerin ele alınacağını ifade etti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad arasında Türkiye'nin desteğiyle inşa edilecek otoyol projesinin büyük önem taşıdığını hatırlatan Vucic, projenin planlandığı şekilde devam ettiğini söyledi.

Sırbistan'da, Türkiye ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması sayesinde et fiyatlarının yüzde 20 arttığını aktaran Vucic, "Bu daha başlangıç, birçok alanda farklı fırsatlara sahip olacağız." dedi.

Türkiye ile siyasi ilişkilerin daha da gelişmesi temennisinde bulunan Vucic, Sırbistan'a daha fazla Türk yatırımcının gelmesi gerektiğini vurguladı.

Sırbistan'a gelen Türk turistlerin, başkentin dört bir yanını gezme fırsatı bulduğunu anımsatan Vucic, "İstanbul Kapısı'nı görmeden dönmüyorlar, korkarım Türkiye'yi ziyaret eden Sırplar, şehrin nadide bir yerinde bulunan muhteşem Belgrad Kapısı'nı bulmakta zorlanıyor. Ancak bu sorunun aşılacağını düşünüyorum, zira Sırbistan vatandaşları İstanbul'u çok seviyor." ifadelerini kullandı.

Belgrad Büyükelçisi Bilgiç de İstanbul Kapısı'nın şehrin girişini temsil ettiğini anımsatarak, "Cumhurbaşkanı Vucic'in Ankara ziyareti öncesinde birçok ortak noktaya sahip olduğumuzu göstermek istiyoruz, bu bisiklet turu da Türkiye ile Sırbistan'da yaşayan insanları yakınlaştıracaktır. Bu tur, iki ülke arasındaki dostane ilişkinin gelişmesine katkı sağlıyor." dedi.

Türk bisikletçilerin antrenörü Fatih Harmancı ise spor alanında da iyi ilişkilere sahip olan iki ülke arasındaki ilişkileri, bu turla daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Tura Novi Sad'dan katılan Sırp bisikletçi Rakic de dokuz gün sürecek yolculukta günde yaklaşık 130 kilometre yol katedeceklerini belirterek, kendilerini bin 200 kilometrelik bir yolculuğun beklediğini söyledi.

Rakic, "İki ülkenin, iki şehrini, en iyi şekilde birbirine bağlayıp, iki tekerlek üstünde yeni dostluklar kurmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Fatih Belediyesi ile bisiklet firması Salcano'nun sponsoru olduğu tur, Kalemeydan'daki İstanbul Kapısı'nda başlayıp, İstanbul’daki Belgrad Kapısı’nda sona erecek.

