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İstanbul karanlığa büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 21:03 | Son Güncelleme

Türkiye’nin dünyadaki çevre sorunlarına dikkat çekmek için gerçekleştirdiği ‘Dünya Saati’ etkinliğinin bu yılki kampanyası kapsamında bir saatliğine İstanbul’un tarihi yerlerinde ışıklar kapatıldı. Daha güzel bir dünya için ışıklar kapatılınca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bir anda karanlığa büründü.

İstanbul karanlığa büründü

WWF-Türkiye’nin dünyadaki çevre sorunlarına dikkat çekmek 2007’den bu yana gerçekleştirdiği ‘Dünya Saati’ etkinliğinin bu yılki kampanyası kapsamında 20.30-21.30 saatleri arasında daha güzel bir dünya için ışıklar kapatıldı. Bu yıl etkinliğe destek vermek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ayasofya Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Truva Atı ve Sultanahmet, Süleymaniye, Selimiye, Dolmabahçe camileri, Haydarpaşa Garı gibi pek çok yapı karanlığa büründüğü etkinliğe toplamda 38 anıtsal yapı ve 14 belediye destek verdi.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul WWF-Türkiye Türkiye ışık

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