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İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 13:14 | Son Güncelleme

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde 3 il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak, Kocaeli ile Sakarya'da öğleden sonra kuvvetli ve yer yer kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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Anahtar Kelimeler:
sağanak uyarısı yağış

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