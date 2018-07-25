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-İSTANBUL-  LÜKS OTELDEKİ ÖLÜMÜN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 17:47 | Son Güncelleme

KADIKÖY Kozyatağı'nda lüks bir otelin 15'nci katında kalan Harun Kadir Bülbül (26)  merdiven boşluğunda ölü bulundu.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR /İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY Kozyatağı'nda lüks bir otelin 15'nci katında kalan Harun Kadir Bülbül (26) merdiven boşluğunda ölü bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Bülbül'ün intihar ettiğini belirledi.
Edinilen bilgilere göre, olay sabah 08:00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı'nda bulunan lüks otelde meydana geldi. Merdiven boşluğunda Harun Kadir Bülbül'ü yerde kanlar içinde gören otel çalışanları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Bülbül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Otele gelen olay yeri inceleme ekipleri ve savcı olay yerinde incelemelerde bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Bülbül'ün otelin 15'inci katından atlayarak intihar ettiğini belirledi. Bülbül'ün cenazesi cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Otelden görüntü
-Ambulans ve polis ekiplerinden görüntü
-Olay yeri inceleme ekipernden görüntü
-Cenaze aracının gelmesi
-Cesedin otelden çıkarılması
-Cenaze aracına konması
-Genel ve detay görüntüler
25.07.2018 - 12.51 Haber Kodu : 180725062_

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