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İstanbul Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hareketli anlar! Otoparkta çatışma çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 16:10 | Son Güncelleme

Pendik’teki Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin otoparkında bir kişi jandarma ekiplerine ateş açtı. 1 jandarma personeli yaralandı, şüpheli kayıplara karıştı.

İstanbul Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hareketli anlar! Otoparkta çatışma çıktı!

Pendik'teki Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında bir kişi jandarma ekiplerine ateş açtı. 1 jandarma personeli yaralandı, şüpheli kayıplara karıştı.

HASTANE OTOPARKINDA GÖZALTINA ALINIRKEN ATEŞ AÇTI

Kocaeli sivil jandarma ekiplerinin takibindeki şüpheli, Pendik'teki Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında gözaltına alınmak istendiği sırada jandarmaya ateş açtı. Ekipler de şüpheliye karşılık verdi.

JANDARMA PERSONELİ HAFİF YARALANDI

Çıkan çatışmada bir jandarma personeli hafif yaralandı. Şüpheli kayıplara karışırken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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