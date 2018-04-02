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İstanbul maviye büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 22:09 | Son Güncelleme

2 Nisan Otizm Farkındalık Günü sebebiyle bu akşam İstanbul’un simgelerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Galata Kulesi başta olmak üzere birçok yer mavi ışıklarla aydınlatıldı.Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2 Nisan’ın "Otizm Farkındalık Günü" ilan edilmesi nedeniyle "Otizme Mavi Işık Yak" etkinlikleri kapsamında bu akşam 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Galata Kulesi ile Beyazıt Saat Kulesi mavi ışıklarla aydınlatıldı.Nisan ayı boyunca tüm dünyada otizm konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılacak.

İstanbul maviye büründü

2 Nisan Otizm Farkındalık Günü sebebiyle bu akşam İstanbul’un simgelerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Galata Kulesi başta olmak üzere birçok yer mavi ışıklarla aydınlatıldı.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2 Nisan’ın "Otizm Farkındalık Günü" ilan edilmesi nedeniyle "Otizme Mavi Işık Yak" etkinlikleri kapsamında bu akşam 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Galata Kulesi ile Beyazıt Saat Kulesi mavi ışıklarla aydınlatıldı.
Nisan ayı boyunca tüm dünyada otizm konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılacak. Otizmin rengi olarak mavi kullanılarak bir farkındalık projesi başlatıldı. Bu akşam bütün dünyada uygulanan mavi ışık kampanyası Türkiye’de de gerçekleştirildi. İstanbul’da 15 Temmuz Köprüsü, Galata Kulesi ile Beyazıt Saat Kulesi, saat 20.00’den itibaren mavi ışıklarla aydınlatıldı.

İstanbul maviye büründü

İstanbul maviye büründü

İstanbul maviye büründü

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