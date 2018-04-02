HABER

İstanbul maviye büründü! Gören hayran kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 22:17 | Son Güncelleme

2 Nisan Otizm Farkındalık Günü sebebiyle bu akşam İstanbul'un simgelerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Galata Kulesi başta olmak üzere birçok yer mavi ışıklarla aydınlatıldı.

İstanbul maviye büründü! Gören hayran kaldı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2 Nisan'ın "Otizm Farkındalık Günü" ilan edilmesi nedeniyle "Otizme Mavi Işık Yak" etkinlikleri kapsamında bu akşam 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Galata Kulesi ile Beyazıt Saat Kulesi mavi ışıklarla aydınlatıldı.

galata

Nisan ayı boyunca tüm dünyada otizm konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılacak. Otizmin rengi olarak mavi kullanılarak bir farkındalık projesi başlatıldı. Bu akşam bütün dünyada uygulanan mavi ışık kampanyası Türkiye'de de gerçekleştirildi. İstanbul’da 15 Temmuz Köprüsü, Galata Kulesi ile Beyazıt Saat Kulesi, saat 20.00'den itibaren mavi ışıklarla aydınlatıldı.

Gaziosmanpaşa'da büyük yangın! Gaziosmanpaşa'da büyük yangın!
CHP'de Ankara için sürpriz isim!CHP'de Ankara için sürpriz isim!
İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Otizm Farkındalık Günü Galata

En Çok Okunan Haberler

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!

Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!

CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi

CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi

Kayserispor 0 - 5 Fenerbahçe maç özeti (Puan durumu)

Kayserispor 0 - 5 Fenerbahçe maç özeti (Puan durumu)

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın oğlunun adı...

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın oğlunun adı...

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Muhteşem
Diğer Haberler
Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Gökova Körfezi imara mı açılıyor?

Gökova Körfezi imara mı açılıyor?

FETÖ'den tutuklu eski HSYK üyesi cezaevinde kalp krizi geçirdi

FETÖ'den tutuklu eski HSYK üyesi cezaevinde kalp krizi geçirdi

Nisan ayında kar sürprizi! Beyaza büründü

Nisan ayında kar sürprizi! Beyaza büründü

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki

Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.