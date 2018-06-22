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İSTANBUL MERAL AKŞENER ESENYURT'TA KONUŞTU 

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 23:23 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Esenyurt'ta miting düzenledi.

İSTANBUL DHA
İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Esenyurt'ta miting düzenledi.
Meral Akşener buradaki konuşmasında, "Ben sizin adayınız olarak 250 bin imzayla aday olmakta diretmeseydim, bugün bu meydanlarda bu çalışmalar ve seçmenin geleceğine ilişkin projeler konuşulur muydu? Sayın Erdoğan'ın birinci turda kaç oy alacağının dışında herhangi bir yorum duyacak mıydınız televizyonlarda? Duyamayacaktık. İYİ Parti'yi millet kurdu. İYİ Parti Meral Akşener'i de millet imzalarıyla aday yaptı. Allah bin kere razı olsun. İyi ki sizi dinlemişim, iyi ki size güvenmişim." diye konuştu.
Akşener, propaganda sürecinde siyasilerin kullandığı dili eleştirerek, şunları kaydetti:
"Bir seçim yapılıyor. Seçmene yönelik fikirlerin ve projelerin yarışması gereken seçimde küfürlerin havada uçuştuğu, her türlü hakaretin edildiği, iktidar tarafından ağır bir asabiyetle muhalefette duran her şahsa ve partiye hakaret ve iftira edildiği bir seçim atmosferini yaratmaya çalışan bir iktidar var."

Görüntü Dökümü:
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Akşener'in açıklamaları

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