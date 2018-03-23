İstanbul merkezli 13 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon

İSTANBUL (AA) - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü bünyesinde faaliyet gösteren Işık Yayıncılık çalışanı 55 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaynak Holding ve bağlı şirketlerde yürütülen örgütsel faaliyetlerle ilgili dijital materyaller incelendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, diğer bankalardan kredi çekip Bank Asya'ya yatırdığı, FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarının yayıncısı olduğu ve birçok üst düzey örgüt mensubunu çalışan olarak gösterip, SGK kayıtlarını yaparak örgütsel faaliyet yürüttüğü belirlenen Işık Yayıncılık'a yönelik, İstanbul merkezli 13 ilde, 55 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.
Şüphelilerin adreslerindeki arama çalışmaları devam ediyor.
FETÖ imamının çarpık ilişkisi ifşa oldu!
ABD'den yeni Menbiç açıklaması: Çekilmek gibi bir niyetimiz yok
Çiftlik Bank'ta flaş gelişme! Tutuklandılar
Kendisine saldıranları böyle cezalandırdı: Utanç yürüyüşü!
WhatsApp'ın girmediği cep kalmayacak!
15 milyonluk vurgun: Program sonrası gözaltı!
Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı
Bu acıya yürek dayanmaz! İkiz bebekleriyle aynı tabutta defnedildi
Gerçek yaşamları bambaşka! Onları bir de üniformasız görün
Şamil Tayyar duyurdu! Erdoğan talimatı verdi
Abdullah Gül ile Saadet Partisi arasında ilginç görüşme!
İspanyolca öğretmeni 3 ayrı öğrencisiyle ilişki yaşıyormuş!
Okuyucu Yorumları 0 yorum