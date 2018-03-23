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İstanbul merkezli 13 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 08:51 | Son Güncelleme

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Işık Yayıncılık şirketi çalışanı 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İSTANBUL (AA) - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü bünyesinde faaliyet gösteren Işık Yayıncılık çalışanı 55 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaynak Holding ve bağlı şirketlerde yürütülen örgütsel faaliyetlerle ilgili dijital materyaller incelendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, diğer bankalardan kredi çekip Bank Asya'ya yatırdığı, FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarının yayıncısı olduğu ve birçok üst düzey örgüt mensubunu çalışan olarak gösterip, SGK kayıtlarını yaparak örgütsel faaliyet yürüttüğü belirlenen Işık Yayıncılık'a yönelik, İstanbul merkezli 13 ilde, 55 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

Şüphelilerin adreslerindeki arama çalışmaları devam ediyor.

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55 şüpheli FETÖ/PDY İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyon

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