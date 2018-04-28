HABER

İstanbul merkezli 36 ilde FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 10:18 | Son Güncelleme

FETÖ'nün "izdivaç" yapılanması sorumlusu oldukları ve "izdivaç kataloglarında" yer aldıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 103 kişiden 63'ü gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 36 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "izdivaç" yapılanması sorumluları ile "izdivaç kataloglarında" yer aldıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen 103 kişiden 63'ü gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün "izdivaç" yapılanması sorumluları ve "izdivaç kataloglarında" yer aldıkları iddiasıyla 103 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 36 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerden 63'ünü gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 40 kişinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!
Jandarma Genel Komutanlığı operasyon!Jandarma Genel Komutanlığı operasyon!
Düğmeye basıldı! Çok sayıda öğretmene gözaltıDüğmeye basıldı! Çok sayıda öğretmene gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ gözaltı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu izdivaç

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül aday olacak mı?

24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül aday olacak mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan - Milli Piyango Sayısal Loto 1120. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan - Milli Piyango Sayısal Loto 1120. hafta sonuçları sorgula!

Son dakika! İstanbul'da FETÖ operasyonu: 63 kişi gözaltında...

Son dakika! İstanbul'da FETÖ operasyonu: 63 kişi gözaltında...

Günlük burç yorumları: 28 Nisan İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 28 Nisan İrem Su'dan günlük burç yorumları

Meteoroloji'den kritik sağanak yağış uyarısı: Bir hafta sürecek!

Meteoroloji'den kritik sağanak yağış uyarısı: Bir hafta sürecek!

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.