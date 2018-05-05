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İstanbul merkezli 6 ilde terör operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 17:05 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'ya yönelik 2 operasyonda 12'si kadın 14 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 6 ilde PKK'ya yönelik iki operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın kırsal alandaki kadın yapılanmasına bağlı Demokratik Özgür Kadın Hareketi'ne yönelik İstanbul’un Ataşehir, Bahçelievler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Küçükçekmece ve Sarıyer ilçeleri ile Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Tunceli ve Şırnak illerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 12 kadını gözaltına aldı.

Ayrıca, 1 Mayıs'ta Ümraniye'de ses bombası atan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonda ise 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 kurusıkı tabanca, pompalı tüfek ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
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