HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 21:20 | Son Güncelleme

Telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtıp, banka hesaplarının terör örgütlerinin eline geçtiği ya da kimliklerinin kuyumcu soygununda kullanıldıklarını söyleyip dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 10 kişi, İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda, kendilerini polis olarak tanıtıp çeşitli bahanelerle vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların şikayeti üzerine telefonla dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polisin, yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. İstanbul ve Şanlıurfa'da 10 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınla 10 şüpheli yakalandı.

Sosyal medya üzerinden şarkıları paylaşılan Seda S'nin de operasyon kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheli Seda S'nin, suç örgütü üyeleri ile temasta olduğu, dolandırdıkları vatandaşlardan paraları alan kuryelerle bağlantılı olduğu iddia edildi.

Şüphelilerin, telefonundan aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıttıkları, banka hesaplarının terör örgütlerinin eline geçtiği ya da bir kuyumcu soygununda kimliğinin kullanıldığı bahane edilerek, evde bulunan para ve ziynet eşyalarını belirttikleri yere getirmelerini istedikleri, incelemeden sonra teslim edileceği bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

PARTNERAnoreksiya hastası 10 kadının son halleri bomba!Anoreksiya hastası 10 kadının son halleri bomba!
Bakan Eroğlu: Türkiye’nin kalkınması için 24 Haziran çok önemliBakan Eroğlu: Türkiye’nin kalkınması için 24 Haziran çok önemli
GÜNCELLEME - Adana'da araç parkı kavgası: 1 ölü, 9 yaralıGÜNCELLEME - Adana'da araç parkı kavgası: 1 ölü, 9 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asayiş Şube Müdürlüğü dolandırıcılık istanbul Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğ

En Çok Okunan Haberler

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

CHP Tekirdağ milletvekili adayı Arzu Mandalı Sucu adaylıktan çekildi

CHP Tekirdağ milletvekili adayı Arzu Mandalı Sucu adaylıktan çekildi

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

71. Cannes Film Festivali’nin en çok konuşulan olayları

71. Cannes Film Festivali’nin en çok konuşulan olayları

CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları! Muharrem İnce'nin mitingi kesilince fena yakandı!

CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları! Muharrem İnce'nin mitingi kesilince fena yakandı!

İYİ Parti'de erken seçim öncesi deprem! Uşak'ta 14 kişi birden istifa etti!

İYİ Parti'de erken seçim öncesi deprem! Uşak'ta 14 kişi birden istifa etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, orucunu yer sofrasında açtı, aile fotoğrafında Emine Erdoğan yer almadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orucunu yer sofrasında açtı, aile fotoğrafında Emine Erdoğan yer almadı

KKTC'de mide bulandıran olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı!

KKTC'de mide bulandıran olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı!

Dev operasyon: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Dev operasyon: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Rusya'ya karşı Danimarka ve İsveç'ten ortak hareket kararı

Rusya'ya karşı Danimarka ve İsveç'ten ortak hareket kararı

CHP'li Engin Altay'dan erken seçim için şaşırtan oy tahmini! Muharrem İnce'yi böyle harcadı!

CHP'li Engin Altay'dan erken seçim için şaşırtan oy tahmini! Muharrem İnce'yi böyle harcadı!

Ünlü internet fenomeni Seda Tripkolic'e gözaltı! Milyonlarca liralık vurgun!

Ünlü internet fenomeni Seda Tripkolic'e gözaltı! Milyonlarca liralık vurgun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.