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İstanbul merkezli dolandırıcılık soruşturmasında 9 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 18:13 | Son Güncelleme

Telefonla aradıkları kişileri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında sosyal medya üzerinden şarkıları paylaşılan Seda Sular'ın da bulunduğu 9 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda, kendilerini polis olarak tanıtıp çeşitli bahanelerle vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında sosyal medya üzerinden şarkıları paylaşılan Seda Sular'ın da bulunduğu 9 şüphelinin, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtıp, banka hesaplarının terör örgütlerinin eline geçtiği ya da kimliklerinin kuyumcu soygununda kullanıldığını söylemek suretiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve bugün adliyeye getirilen 9 şüpheli, savcılıkça tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ifadelerini aldığı ve aralarında sosyal medya üzerinden şarkıları paylaşılan Seda Sular'ın da bulunduğu 9 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

-Soruşturmanın geçmişi

Savcılığın talimatı doğrultusunda İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtıp çeşitli bahanelerle vatandaşları dolandırdıkları iddia kişilerin yakalanması amacıyla 21 Mayıs'ta İstanbul ve Şanlıurfa'da belirlenen 10 adrese operasyon düzenlemiş, aralarında sosyal medya üzerinden şarkıları paylaşılan Seda S.'nin de yer aldığı 9 kişiyi gözaltına almıştı.

Polis ekiplerinin, 21 Mayıs'ta İstanbul ve Şanlıurfa'da şüphelilerin adreslerine düzenledikleri operasyonlarda, 5 lüks otomobil, 82 bin lira, 15 telefon, başkalarının üzerine kayıtlı 30 cep telefonu hattı ve bilgisayar bulunduğu bildirilmişti.

Şüphelilerin, dolandırıcılıktan elde ettikleri paralarla İstanbul Esenyurt'ta bir daire, Şanlıurfa'da 15 daire satın aldıkları öne sürüldü. Zanlıların, kendi üzerilerine satın aldıkları piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olan 16 daire ve 5 lüks otomobil ile banka hesaplarında bulunan 1 milyon 500 bin liraya el konulmuştu.

Gözaltına alınan şüphelilerin telefonla aradıkları Prof. Dr. Cevat Çapan'ı da dolandırdıkları tespit edilmişti. Çapan'ın şüphelilerin hesabına gönderdiği 300 bin liranın kendisine teslim edildiği belirtildi. Ayrıca, zanlıların banka hesaplarında ele geçirilen 1 milyon 500 bin liranın mağdurlara teslim edildiği öğrenilmişti.

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İstanbul merkezli dolandırıcılık soruşturması

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