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İSTANBUL MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU: 103 GÖZALTI KARARI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 09:29 | Son Güncelleme

  Haber:İstanbul DHA İstanbul merkezli 36 ilde düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 103 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Haber:İstanbul DHA
İstanbul merkezli 36 ilde düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 103 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 63 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt içi evlilik olarak bilinen katalog evlilik yaptıkları belirtiliyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY terör örgütünün gizli haberleşme programı Bylock yazışmalarının çözümlenen içerikleriyle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda örgütün izdivaç abi ve ablalarının yönlendirmesiyle evlilikleri sağlanan 103 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İstanbul merkezli Bursa, Ankara, İzmir, Muş, Kahramanmaraş, Çorum, Kocaeli, Zonguldak, Mersin, Konya, Diyarbakır, Tekirdağ, Bilecik, Şanlıurfa, Erzincan, Bayburt, Afyonkarahisar, Niğde, Malatya, Adana, Şırnak, Yozgat, Van, Sivas, Aydın, Kırşehir, Kayseri, Kars, Yalova, Osmaniye, Ordu, Gaziantep, Bitlis, Gümüşhane illeri olmak üzere toplam 36 ilde sabah erken saatlerde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 63 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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