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İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 16:07 | Son Güncelleme

İstanbul merkezli 5 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 20 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 5 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.K'nın elebaşı olduğu belirtilen suç örgütünün birçok olaya karıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul, Giresun, Sinop, Kocaeli ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında suç örgütü elebaşı E.K'nın da bulunduğu 20 kişiyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tüfek, 7 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 892 mermi, 1 muşta, 1 sahte polis kimlik kartı ve 15 senet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin, 40 farklı olay gerçekleştirdikleri bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

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