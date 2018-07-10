İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 4 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Savaş S.'nin elebaşı olduğu belirtilen suç örgütünün birçok olaya karıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul, İzmir, Manisa ve Rize'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, "tehdit","yağma", "gasp", "ruhsatsız silah ve mermi ticareti", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "rüşvet", "resmi belgede sahtecilik", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "hakaret" suçlarını işlediği ileri sürülen 7 kişiyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca ve 128 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şebeke lideri Savaş S. ve beraberindeki 1 kişinin ise geçtiğimiz günlerde, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındığı öğrenildi.

