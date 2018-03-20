İstanbul merkezli sahteciliğe yönelik operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, sahte belge düzenleyerek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 54 şüpheliden 30'u adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 14 Mart'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve sahte belgelerle rehinli ve hacizli araçların satışını yapıp, kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 54 kişiden 24'ü savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.
İşlemleri tamamlanan 30 zanlı ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.
Soruşturma kapsamında, sahte evrak düzenleyerek 25 hacizli araçtan 19'unu satarak 6 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "resmi belgede sahtecilik", "mühürde sahtecilik" ile "kamu kurum ve kuruluş dolandırıcılığı" suçlarından haklarında gözaltı kararı bulunan 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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