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İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 22:52 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 11 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 1,1 ton skank ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 kişi tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 20 Mart'ta Muğla'da düzenlenen ve 1 ton 100 kilogram skankın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınıp Çağlayan Adliyesi'ne çıkarılan 11 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.

Sorgularının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen aralarında uyuşturucu şebekesinin elebaşı olduğu iddia edilen Arnavutluk uyruklu M.K'nin de yer aldığı 11 kişi tutuklandı.

- Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Mart'ta uluslararası bir uyuşturucu şebekesinin yüklü miktarda skankı Arnavutluk'tan gemiyle Muğla'ya, oradan da kara yoluyla İstanbul'a getirerek piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlatmıştı.

İstanbul polisi, 6 aylık teknik ve fiziki çalışmanın ardından Milas'ta Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle düzenlediği ortak operasyonda, 4'ü Arnavutluk vatandaşı 11 kişiyi gözaltına almıştı.

Bir depoda yapılan aramada, çeşitli yerlere gizlenmiş 1 ton 100 kilogram skank ele geçirilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 11 kişi bugün Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmişti.

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