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İstanbul metrosunda feci olay!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 16:54 | Son Güncelleme

Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun Karadeniz Mahallesi İstasyonunda meydana gelen kazada 1 işçi öldü.

İstanbul metrosunda feci olay!

Saat 16.00 sıralarında çalışma yapan işçilerden biri yaklaşık 10 metreden aşağıya düştü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu metro inşaatı Kaza

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Allah rahmet eylesin, ailesine ve geride kalanlarına sabırlar versin. Çok üzücü bir durum.
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