HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İstanbul MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri MHP listesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 22:32 | Son Güncelleme

MHP, 24 Haziran erken seçim milletvekili aday listesini açıkladı. Listede İstanbul MHP milletvekili adaylarının isimleri merak konusu oldu. İşte MHP'nin seçim 2018 için YSK'ya verdiği milletvekili listesinde yer alan İstanbul adayları. İstanbul MHP milletvekili adayları kimlerden oluşuyor?

İstanbul MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri MHP listesi

MHP, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.

İSTANBUL MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

MHP, listelerinde sürpriz isimlere yer verdi. Peki İstanbul MHP milletvekili adayları kim oldu? Hangi isimler listeye girdi? İstanbul MHP milletvekili adayları kimler?

İşte YSK'ya verilen liste

MHP İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

EDİP SEMİH YALÇIN / YÜKSEK LİSANS / AKADEMİSYEN

İZZET ULVİ YÖNTER / ÜNİVERSİTE / YÖNETİCİ MÜFETTİŞ

MEHMET BÜLENT KARATAŞ / LİSE / İŞADAMI

NEVZAT ÜNLÜTÜRK / ORTAOKUL / İŞADAMI

GÜLBEYHAN SAYLAĞ / ÜNİVERSİTE / AVUKAT

HATİCE AKKAYA / ÜNİVERSİTE / AVUKAT

AHMET TURAN HOCAOĞLU / DOKTORA / ELEKTRİK MÜHENDİSİ

MEHMET FATİH ÖZDEMİR / YÜKSEK LİSANS / AVUKAT

ABDULAZİZ AYDOĞDU / ÜNİVERSİTE / İŞADAMI

ZEKİ YUSUFOĞLU / ORTAOKUL / İŞADAMI

MÜCAHİT GÜNGÖR / YÜKSEK LİSANS / MEMUR

KAMİL AYIRIM / ÜNİVERSİTE / ECZACI

MURAT ŞAHİN / ORTAOKUL / DİŞ TEKNİSYENİ

CİHAN TUFAN / ÜNİVERSİTE / AVUKAT

MUSTAFA AKGÜN / LİSE / İŞADAMI

ÖMER FARUK GÜNGÖR / YÜKSEK LİSANS / İŞADAMI

YUNUS EMRE DURMUŞ / LİSE / MÜTEAHHİT

ALİ YILMAZ / ÜNİVERSİTE / MÜTEAHHİT

FATİH KAYA / LİSE / YÖNETİCİ

ŞÜKRÜ ŞİMŞEK / YÜKSEK LİSANS / ÖĞRETMEN

HAKAN ARIKAYA / ÜNİVERSİTE / İÇ MİMAR

İSMAİL BÜYÜKKAYIKÇI / ORTAOKUL / ESNAF

SALİH BALAK / ÜNİVERSİTE / BANKACI

HAKAN YILMAZ / ÜNİVERSİTE / MALİ MÜŞAVİR

KADİR CAN KARATAŞ / YÜKSEK LİSANS / AVUKAT

HAKAN YALÇIN / ÜNİVERSİTE / AVUKAT

FATİH DEĞİRMENCİ / ÜNİVERSİTE / İNŞAAT MÜHENDİSİ

TARIK TOPÇUOĞLU / ÜNİVERSİTE / ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

YILMAZ TİRYAKİ / ÜNİVERSİTE / AVUKAT

ŞAHİN GÜRZ / ÜNİVERSİTE / MİMAR

CEM ÖZKAVCI / LİSE İŞ / ADAMI

YUSUF ÇİFTÇİ / ÜNİVERSİTE / TURZİM-OTELCİLİK

HASAN DEMİR / İLKOKUL / EMEKLİ

NURETTİN TURAN / ORTAOKUL / MÜTEAHHİT

CÜNEYT ILGİN / LİSE / MÜTEAHHİT

MHP İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

CELAL ADAN ÜNİVERSİTE ORMAN YÜKSEK MÜH. / İŞ ADAMI

CEMAL ÇETİN ÜNİVERSİTE JEOLOJİ MÜHENDİSİ

NUR TUĞBA AKTAY ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN

MURAT KOTRA ORTAOKUL İŞADAMI

NİYAZİ PAKSOY ÜNİVERSİTE AVUKAT

SELAMİ ŞİŞMAN LİSE İNŞAATÇI

FÜSUN KAYAN ARDAMAR YÜKSEK LİSANS TURİZM/OTELCİLİK

MURAT ŞEKERLİ ÜNİVERSİTE AVUKAT

AHSEN MELİKE FIÇICI LİSE İŞLETMECİ

EDA YILMAZ LİSE ÇOCUK GELİŞİM VE EĞİTİM

ZEKİ SEVEROĞLU DOKTORA ORMAN YÜKSEK MÜHENDİSİ

GÜLLÜ YENER ORTAOKUL SERBEST

AYDIN KAYA ÜNİVERSİTE İŞADAMI

SERKAN CİHAN LİSE YÖNETİCİ

BAHATTİN AYKUT İLKOKUL ESNAF

FİKRET YILDIRIM DOKTORA AVUKAT

MEHMET FURKAN CEBECİ ÜNİVERSİTE AVUKAT

HEDİYE ŞEN ÜNİVERSİTE HALKLA İLİŞKİLER

UFUK TANDOĞAN İLKOKUL ESNAF

HİLAL EDA BÜLBÜL ÜNİVERSİTE AVUKAT

FİLİZ GEGİN ÖN LİSANS ÖĞRENCİ

MURAT ALP LİSE İŞ ADAMI

FİKRET ÖZKAN DOKTORA AVUKAT

TANER KIRHAN YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN

UĞUR ARAS LİSE İŞLETMECİ

ERENCAN ŞAHGÜNAY ÜNİVERSİTE YATIRIM DANIŞMANI

HASAN SAKA ORTAOKUL İNŞAAT DEKORASYON

BEDİRHAN ALİ GÖLCÜK ÜNİVERSİTE DEKORATÖR - DESİNATÖR

MHP İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

FETİ YILDIZ

İSMAİL FARUK AKSU

ARZU ERDEM

AHMET YİĞİT YILDIRIM

ERDEM KARAKOÇ

VOLKAN YILMAZ

DAVUT HASKIRIŞ

MUSTAFA ERTEKİN

FAZLI YURDABAK

GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL

YAVUZHAN ALTUN

BEKİR SITKI KARAUSTA

BAHATTİN ŞENGÜL

ARİFE PEKER

ALİ DOĞAN

TAYYAR ŞAFAK

SİBEL KAZAR

ALPER KÜNKÜL

RIZA PEKER

EKREM SARISOY

ERGÜN SİLLER

AYDIN İNCE

MEHMET GÜRBÜZ

YUNUS TÜRK

OSMAN AKBAŞ

TANER KIRHAN

MEHMET BÜYÜKCANGA

METİN YAZAR

HİMMET TATAR

ALİ EKBER YEŞİL

UYGAR ORAL ÖZTÜRK

AYHAN ATMACA

ADİL CEYLAN

TAHİR PALA

AHMET CAN ERBAŞ LİSE ÖĞRENCİ

PARTNERSosyal medya ikiye ayrıldı: Fotoğraf mı resim mi?Sosyal medya ikiye ayrıldı: Fotoğraf mı resim mi?
Lojman giriş kapısına sıkışan yılanı itfaye kurtardıLojman giriş kapısına sıkışan yılanı itfaye kurtardı
İstanbul HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri HDP listesi İstanbul HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri HDP listesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim erken seçim seçim 2018 24 haziran MHP Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili aday aday listesi istanbul Edip Semih Yalçın İzzet Ulvi Yönter Mehmet Bülent Karataş celal adan CEMAL ÇETİN nur tuğba aktay FETİ YILDIZ İSMAİL FARUK AKSU Arzu Erdem

En Çok Okunan Haberler

İşte AK Parti'nin 24 Haziran erken seçimi milletvekili aday listesinde yer almayan bakanlar

İşte AK Parti'nin 24 Haziran erken seçimi milletvekili aday listesinde yer almayan bakanlar

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Aday listeleri belli oldu! İbrahim Tatlıses yine aday gösterilmedi

Aday listeleri belli oldu! İbrahim Tatlıses yine aday gösterilmedi

Dünya Kupası kadrosuna alınmayan Nainggolan, Belçika Milli Takımı'nı bıraktı!

Dünya Kupası kadrosuna alınmayan Nainggolan, Belçika Milli Takımı'nı bıraktı!

AK Parti'nin 24 Haziran erken seçimi milletvekili aday listeleri YSK'ya teslim edildi

AK Parti'nin 24 Haziran erken seçimi milletvekili aday listeleri YSK'ya teslim edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Berat Albayrak! AK Parti 24 Haziran milletvekili aday listesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Berat Albayrak! AK Parti 24 Haziran milletvekili aday listesi

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'in danışmanlarından Kerim Çoraklık FETÖ'den tutuklandı

Meral Akşener'in danışmanlarından Kerim Çoraklık FETÖ'den tutuklandı

Diyanet'ten kovulan İhsan Şenocak yine kadınları hedef aldı

Diyanet'ten kovulan İhsan Şenocak yine kadınları hedef aldı

İlber Ortaylı'dan Merkel'e tepki: İşini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyor

İlber Ortaylı'dan Merkel'e tepki: İşini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyor

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri MHP listesi

Ankara MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri MHP listesi

Ankara HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri HDP listesi

Ankara HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri HDP listesi

Ankara Saadet Partisi milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri Saadet Partisi listesi

Ankara Saadet Partisi milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri Saadet Partisi listesi

Ankara İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri İYİ Parti listesi

Ankara İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri İYİ Parti listesi

Ankara CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri CHP listesi

Ankara CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri CHP listesi

Ankara AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri AK Parti listesi

Ankara AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri AK Parti listesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.