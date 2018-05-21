İstanbul MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri MHP listesi

MHP, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.
MHP, listelerinde sürpriz isimlere yer verdi. Peki İstanbul MHP milletvekili adayları kim oldu? Hangi isimler listeye girdi? İstanbul MHP milletvekili adayları kimler?
İşte YSK'ya verilen liste
EDİP SEMİH YALÇIN / YÜKSEK LİSANS / AKADEMİSYEN
İZZET ULVİ YÖNTER / ÜNİVERSİTE / YÖNETİCİ MÜFETTİŞ
MEHMET BÜLENT KARATAŞ / LİSE / İŞADAMI
NEVZAT ÜNLÜTÜRK / ORTAOKUL / İŞADAMI
GÜLBEYHAN SAYLAĞ / ÜNİVERSİTE / AVUKAT
HATİCE AKKAYA / ÜNİVERSİTE / AVUKAT
AHMET TURAN HOCAOĞLU / DOKTORA / ELEKTRİK MÜHENDİSİ
MEHMET FATİH ÖZDEMİR / YÜKSEK LİSANS / AVUKAT
ABDULAZİZ AYDOĞDU / ÜNİVERSİTE / İŞADAMI
ZEKİ YUSUFOĞLU / ORTAOKUL / İŞADAMI
MÜCAHİT GÜNGÖR / YÜKSEK LİSANS / MEMUR
KAMİL AYIRIM / ÜNİVERSİTE / ECZACI
MURAT ŞAHİN / ORTAOKUL / DİŞ TEKNİSYENİ
CİHAN TUFAN / ÜNİVERSİTE / AVUKAT
MUSTAFA AKGÜN / LİSE / İŞADAMI
ÖMER FARUK GÜNGÖR / YÜKSEK LİSANS / İŞADAMI
YUNUS EMRE DURMUŞ / LİSE / MÜTEAHHİT
ALİ YILMAZ / ÜNİVERSİTE / MÜTEAHHİT
FATİH KAYA / LİSE / YÖNETİCİ
ŞÜKRÜ ŞİMŞEK / YÜKSEK LİSANS / ÖĞRETMEN
HAKAN ARIKAYA / ÜNİVERSİTE / İÇ MİMAR
İSMAİL BÜYÜKKAYIKÇI / ORTAOKUL / ESNAF
SALİH BALAK / ÜNİVERSİTE / BANKACI
HAKAN YILMAZ / ÜNİVERSİTE / MALİ MÜŞAVİR
KADİR CAN KARATAŞ / YÜKSEK LİSANS / AVUKAT
HAKAN YALÇIN / ÜNİVERSİTE / AVUKAT
FATİH DEĞİRMENCİ / ÜNİVERSİTE / İNŞAAT MÜHENDİSİ
TARIK TOPÇUOĞLU / ÜNİVERSİTE / ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
YILMAZ TİRYAKİ / ÜNİVERSİTE / AVUKAT
ŞAHİN GÜRZ / ÜNİVERSİTE / MİMAR
CEM ÖZKAVCI / LİSE İŞ / ADAMI
YUSUF ÇİFTÇİ / ÜNİVERSİTE / TURZİM-OTELCİLİK
HASAN DEMİR / İLKOKUL / EMEKLİ
NURETTİN TURAN / ORTAOKUL / MÜTEAHHİT
CÜNEYT ILGİN / LİSE / MÜTEAHHİT
CELAL ADAN ÜNİVERSİTE ORMAN YÜKSEK MÜH. / İŞ ADAMI
CEMAL ÇETİN ÜNİVERSİTE JEOLOJİ MÜHENDİSİ
NUR TUĞBA AKTAY ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
MURAT KOTRA ORTAOKUL İŞADAMI
NİYAZİ PAKSOY ÜNİVERSİTE AVUKAT
SELAMİ ŞİŞMAN LİSE İNŞAATÇI
FÜSUN KAYAN ARDAMAR YÜKSEK LİSANS TURİZM/OTELCİLİK
MURAT ŞEKERLİ ÜNİVERSİTE AVUKAT
AHSEN MELİKE FIÇICI LİSE İŞLETMECİ
EDA YILMAZ LİSE ÇOCUK GELİŞİM VE EĞİTİM
ZEKİ SEVEROĞLU DOKTORA ORMAN YÜKSEK MÜHENDİSİ
GÜLLÜ YENER ORTAOKUL SERBEST
AYDIN KAYA ÜNİVERSİTE İŞADAMI
SERKAN CİHAN LİSE YÖNETİCİ
BAHATTİN AYKUT İLKOKUL ESNAF
FİKRET YILDIRIM DOKTORA AVUKAT
MEHMET FURKAN CEBECİ ÜNİVERSİTE AVUKAT
HEDİYE ŞEN ÜNİVERSİTE HALKLA İLİŞKİLER
UFUK TANDOĞAN İLKOKUL ESNAF
HİLAL EDA BÜLBÜL ÜNİVERSİTE AVUKAT
FİLİZ GEGİN ÖN LİSANS ÖĞRENCİ
MURAT ALP LİSE İŞ ADAMI
FİKRET ÖZKAN DOKTORA AVUKAT
TANER KIRHAN YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN
UĞUR ARAS LİSE İŞLETMECİ
ERENCAN ŞAHGÜNAY ÜNİVERSİTE YATIRIM DANIŞMANI
HASAN SAKA ORTAOKUL İNŞAAT DEKORASYON
BEDİRHAN ALİ GÖLCÜK ÜNİVERSİTE DEKORATÖR - DESİNATÖR
FETİ YILDIZ
İSMAİL FARUK AKSU
ARZU ERDEM
AHMET YİĞİT YILDIRIM
ERDEM KARAKOÇ
VOLKAN YILMAZ
DAVUT HASKIRIŞ
MUSTAFA ERTEKİN
FAZLI YURDABAK
GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL
YAVUZHAN ALTUN
BEKİR SITKI KARAUSTA
BAHATTİN ŞENGÜL
ARİFE PEKER
ALİ DOĞAN
TAYYAR ŞAFAK
SİBEL KAZAR
ALPER KÜNKÜL
RIZA PEKER
EKREM SARISOY
ERGÜN SİLLER
AYDIN İNCE
MEHMET GÜRBÜZ
YUNUS TÜRK
OSMAN AKBAŞ
TANER KIRHAN
MEHMET BÜYÜKCANGA
METİN YAZAR
HİMMET TATAR
ALİ EKBER YEŞİL
UYGAR ORAL ÖZTÜRK
AYHAN ATMACA
ADİL CEYLAN
TAHİR PALA
AHMET CAN ERBAŞ LİSE ÖĞRENCİ
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