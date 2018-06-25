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İstanbul milletvekili seçim sonuçları 2018: İşte kazanan milletvekilleri tüm listesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 11:19 | Son Güncelleme

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Dün yapılan tarihi seçimde yeni sisteme göre meclise girmeye hak kazanan milletvekilleri de seçildi. Resmi olmayan İstanbul milletvekili seçim sonuçlarına göre hangi adaylar seçildi merak ediliyor. İşte seçilen milletvekilleri tüm listesi ve sandık sonuçları...

İstanbul milletvekili seçim sonuçları 2018: İşte kazanan milletvekilleri tüm listesi
  1. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçları belli oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 293, CHP 146, HDP 67, MHP 50, İYİ Parti 44 milletvekili ile TBMM'de temsil edilecek. Bu sonuçlara göre, İstanbul ilinden yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilinin partileri ve seçilen tüm milletvekilleri listesi ve sandık sonuçları haberimizde.

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

İSTANBUL 1. Bölge
AK Parti
1- Berat Albayrak
2- Nurettin Canikli
3- Mustafa Ataş
4- Erol Kaya
5- Vedat Demiröz
6- Ravza Kavakcı Kan
7- Osman Boyraz
8- İsmet Uçma
9- Mihrimah Belma Satır
10- Ahmet Berat Çonkar
11- Hulusi Şentürk
12- Müşerref Pervin Tuba Durgut
13- Eyüp Özsoy
14- Serkan Bayram
15- Fatih Süleyman Denizolgun
MHP
1- Edip Semih Yalçın
2- İzzet Ulvi Yönter
CHP
1- İbrahim Özden Kaboğlu
2- Mehmet Akif Hamzaçebi
3- Gamze Akkuş İlgezdi
4- Onursal Adıgüzel
5- Fethi Açıkel
6- Gürsel Tekin
7- İlhan Kesici
8- Oğuz Kaan Salıcı
9- Mahmut Tanal
10- Saliha Sera Kadıgil Sütlü
11- Hüseyin Emre Bağce
İYİ Parti
1- Hayrettin Nuhoğlu
2- Ahmet Çelik
3- Yavuz Ağıralioğlu
HDP
1- Pervin Buldan
2- Musa Piroğlu
3- Erkan Baş
4- Erol Katırcıoğlu

İSTANBUL 2. Bölge
AK Parti
1- Süleyman Soylu
2- Fatma Betül Sayan Kaya
3- Volkan Bozkır
4- Abdullah Güler
5- Hasan Turan
6- Serap Yaşar
7- Aziz Babuşcu
8- Şirin Ünal
9- Canan Kalsın
10- Ahmet Hamdi Çamlı
11- Markar Eseyan
12- Mustafa Demir
13- İffet Polat
MHP
1- Celal Adan
2- Cemal Çetin
CHP
1- Kadri Enis Berberoğlu
2- Aykut Erdoğdu
3- Ahmet Ünal Çeviköz
4- Mustafa Sezgin Tanrıkulu
5- Yüksel Mansur Kılınç
6- Yunus Emre
7- Gökan Zeybek
8- Ali Şeker
İYİ Parti
1- Ümit Özdağ
2- Fatih Mehmet Şeker
HDP
1- Ahmet Şık
2- Oya Ersoy
3- Hüda Kaya

İSTANBUL 3. Bölge
AK Parti
1- Numan Kurtulmuş
2- Mehmet Muş
3- Akif Çağatay Kılıç
4- Mehmet Doğan Kubat
5- Tülay Kaynarca
6- Halis Dalkılıç
7- Emine Sare Aydın Yılmaz
8- Nevzat Şatıroğlu
9- Zafer Sırakaya
10- Rümeysa Kadak
11- Ahmet Mücahit Arınç
12- Mustafa Yeneroğlu
13- Erkan Kandemir
14- Şamil Ayrım
15- Alev Dedegil
MHP
1- Feti Yıldız
2- İsmail Faruk Aksu
3- Arzu Erdem
CHP
1- Engin Altay
2- Erdoğan Toprak
3- Mehmet Bekaroğlu
4- Zeynel Emre
5- Sibel Özdemir
6- Özgür Karabat
7- Turan Aydoğan
8- Emine Gülizar Emecan
9- Nazır Cihangir İslam
İYİ Parti
1- Abdul Ahat Andican
2- Ümit Beyaz
3- Hayati Arkaz
HDP
1- Zeynel Özen
2- Dilşat Canbaz Kaya
3- Hakkı Saruhan Oluç
4- Ali Kenanoğlu
5- Züleyha Gülüm

SEÇİLEN TÜM MİLLETVEKİLLERİ LİSTESİ

İşte parlamentoya giren 600 milletvekiliİşte parlamentoya giren 600 milletvekili
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