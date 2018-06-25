İstanbul milletvekili seçim sonuçları 2018: İşte kazanan milletvekilleri tüm listesi

İSTANBUL 1. Bölge
AK Parti
1- Berat Albayrak
2- Nurettin Canikli
3- Mustafa Ataş
4- Erol Kaya
5- Vedat Demiröz
6- Ravza Kavakcı Kan
7- Osman Boyraz
8- İsmet Uçma
9- Mihrimah Belma Satır
10- Ahmet Berat Çonkar
11- Hulusi Şentürk
12- Müşerref Pervin Tuba Durgut
13- Eyüp Özsoy
14- Serkan Bayram
15- Fatih Süleyman Denizolgun
MHP
1- Edip Semih Yalçın
2- İzzet Ulvi Yönter
CHP
1- İbrahim Özden Kaboğlu
2- Mehmet Akif Hamzaçebi
3- Gamze Akkuş İlgezdi
4- Onursal Adıgüzel
5- Fethi Açıkel
6- Gürsel Tekin
7- İlhan Kesici
8- Oğuz Kaan Salıcı
9- Mahmut Tanal
10- Saliha Sera Kadıgil Sütlü
11- Hüseyin Emre Bağce
İYİ Parti
1- Hayrettin Nuhoğlu
2- Ahmet Çelik
3- Yavuz Ağıralioğlu
HDP
1- Pervin Buldan
2- Musa Piroğlu
3- Erkan Baş
4- Erol Katırcıoğlu
İSTANBUL 2. Bölge
AK Parti
1- Süleyman Soylu
2- Fatma Betül Sayan Kaya
3- Volkan Bozkır
4- Abdullah Güler
5- Hasan Turan
6- Serap Yaşar
7- Aziz Babuşcu
8- Şirin Ünal
9- Canan Kalsın
10- Ahmet Hamdi Çamlı
11- Markar Eseyan
12- Mustafa Demir
13- İffet Polat
MHP
1- Celal Adan
2- Cemal Çetin
CHP
1- Kadri Enis Berberoğlu
2- Aykut Erdoğdu
3- Ahmet Ünal Çeviköz
4- Mustafa Sezgin Tanrıkulu
5- Yüksel Mansur Kılınç
6- Yunus Emre
7- Gökan Zeybek
8- Ali Şeker
İYİ Parti
1- Ümit Özdağ
2- Fatih Mehmet Şeker
HDP
1- Ahmet Şık
2- Oya Ersoy
3- Hüda Kaya
İSTANBUL 3. Bölge
AK Parti
1- Numan Kurtulmuş
2- Mehmet Muş
3- Akif Çağatay Kılıç
4- Mehmet Doğan Kubat
5- Tülay Kaynarca
6- Halis Dalkılıç
7- Emine Sare Aydın Yılmaz
8- Nevzat Şatıroğlu
9- Zafer Sırakaya
10- Rümeysa Kadak
11- Ahmet Mücahit Arınç
12- Mustafa Yeneroğlu
13- Erkan Kandemir
14- Şamil Ayrım
15- Alev Dedegil
MHP
1- Feti Yıldız
2- İsmail Faruk Aksu
3- Arzu Erdem
CHP
1- Engin Altay
2- Erdoğan Toprak
3- Mehmet Bekaroğlu
4- Zeynel Emre
5- Sibel Özdemir
6- Özgür Karabat
7- Turan Aydoğan
8- Emine Gülizar Emecan
9- Nazır Cihangir İslam
İYİ Parti
1- Abdul Ahat Andican
2- Ümit Beyaz
3- Hayati Arkaz
HDP
1- Zeynel Özen
2- Dilşat Canbaz Kaya
3- Hakkı Saruhan Oluç
4- Ali Kenanoğlu
5- Züleyha Gülüm
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