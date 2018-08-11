HABER

İSTANBUL - MİNİK KALBİYLE MUCİZEYE İMZA ATTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 10:07 | Son Güncelleme

Dünyada 300 bin doğumda bir görülen nadir kalp hastalığı ile dünyaya gelen 5.5 aylık Selin bebek, 6 saatlik açık kalp ameliyatını başarıyla atlatarak sağlığına kavuştu Kırklareli'nde yaşayan Bulgaristanlı Milena ve İbrahim Deniz çifti bir yıl önce dünya evine girdi.

Haber-Kamera: İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)
Dünyada 300 bin doğumda bir görülen nadir kalp hastalığı ile dünyaya gelen 5.5 aylık Selin bebek, 6 saatlik açık kalp ameliyatını başarıyla atlatarak sağlığına kavuştu
Kırklareli'nde yaşayan Bulgaristanlı Milena ve İbrahim Deniz çifti bir yıl önce dünya evine girdi. Çift, geçtiğimiz mart ayında Selin adını verdikleri kız bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Sorunsuz geçen hamilelik döneminin ardından dünyaya gelen Selin bebeğin rutin muayenesinde beklenmedik bir hastalık ortaya çıktı. Doktoru tarafından kalbinden ses geldiği fark edilen Selin bebeğin hastalığı 1.5 ay süren tetkiklerin ardından tespit edildi. Alcapa adı verilen ve 300 bin doğumda bir görülen hastalıkla hayata gözlerini açan Selin bebek, tedavi için ailesi tarafından İstanbul'a getirildi. Medicana Bahçelievler Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Özkan tarafından muayene edilen minik Selin, hızlı bir şekilde ameliyata alındı.

BEBEĞİMİ 14 GÜN SONRA GÖRDÜM GÖZYAŞLARINA BOĞULDUM
Hamilelik döneminde hiçbir sorun yaşamadığını söyleyen anne Milena Deniz (38) doğum sonrası ikinci ayında bebeğinin kalbinde bir ses hissedildiğini anlattı. Uzun süren test döneminin ardından 5'inci ayda İstanbul'a geldiklerini anlatan anne Deniz, "Hastalığı ilk duyduğumda çok korktum, perişan oldum. Selin'i ameliyata uğurlarken çok mutsuz oldum. 5 aylık bir bebeğin ameliyatı 6 saat sürdü. Bu beni çok üzdü. Benim için bir anne olarak çok zordu. Ardından 14 gün yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakıma girip onu ilk gördüğümde çok ağladım. Ama şu an toparlıyor ve bu bizi çok mutlu ediyor. Bundan sonra tek isteğim onu sağlıklı olması" dedi.

BİZİM İÇİN ÇOK ZOR BİR SÜREÇTİ
Kızının hastalığını öğrenir öğrenmez hastane hastane gezdiklerini belirten baba İbrahim Deniz ise, ameliyat kararının kendileri için çok zor olduğunu söyledi. 5 aylık bebeğimizi doktorlara emanet ettik diyen baba, "İlk duyduğumuzda hastalığın nadir de olduğunu öğrenince çok telaşlandık. Bizim için zorlu bir süreçti. 14 günlük yoğun bakım sürecinin tarifi yok. O iki haftada perişan olduk ama Selin sağlığına kavuştu ve biz şu anda çok mutluyuz. Kızımızın her gün biraz daha toparladığını gördükçe daha da seviniyoruz. O iyi olacak bizler de kendimizi toplayacağız" diye konuştu.

"YORGUN BİR KALBE SAHİPTİ"
Selin Deniz'in hastaneye geldiğinde yorgun bir kalbe sahip olduğunun altını çizen Prof. Dr. Süleyman Özkan, "Bebeğimizin ameliyatını ilk 6 ayda yapmış olsak da kalbi oldukça yorgundu. Kalbi besleyen damarları ameliyat ile temiz kanın çıktığı yere bağladık. Kalp eski gücüne kavuştu. Artık normal bir bebek gibi büyümesi devam edecek. Uyum ameliyat ardından başladı. Selin bebek yorgun kalbe sahipti toparlanması zaman aldı ama şimdi oldukça iyi bir durumda" diye konuştu.

"HASTALIK SİNSİ BİR ŞEKİLDE SEYREDİYOR"
Alcapa adı verilen kalp hastalığının doğum sonrası ilk 6 ayda tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Özkan, "Sinsi seyreder ve başlangıçta klinik bir belirti vermeyebilir. Ne zaman kalp hastalığı ileri döneme gelirse o zaman sinyal daha belirginleşir. O zaman da bizim cerrrahi açıdan yapacağımız bir şey kalmaz. Bu bebekler tedavi edilmezse yaşamın ilk yılında yüzde 90 oranında hayatlarını kaybederler. İlerleyen dönemde ise bebekler kalp nakli adayı olurlar. Çünkü hayatın devamı için kalbin sol tarafı esastır. Bu kısım hastalık nedeniyle bebeklikten itibaren temiz kan ile karşılaşamaz. Kirli, vücutta dolaşan oksijen olmayan kanla beslenir. Dolayısıyla bebek o kirli kan ile büyümek zorunda kalır. Kalbin kirli kanla beslenip büyümesi sonucu güçsüz kalmasına sebebiyet verir. Bu bebekler bir süre sonra ya kalp nakli adayı oluyorlar ya da hayatlarını kaybediyorlar" ifadelerini kullandı.

KİLO ALMIYOR VE KUSUYORSA DİKKAT'!
Selin bebeğin yaşıtları gibi hayatına devam edeceğini belirten Özkan, aileleri şu sözlerle uyardı:
"Bir bebek bir yaşına geldiği halde yürüyemiyor, kilo alamıyorsa tedavide biraz geç kalmış olabiliriz. Bebek ilk aylarda kilo alamıyorsa, beslenmesi bozuk ve yediğini kusuyorsa sık ya da zor nefes alıyorsa ailelerin mutlaka bir hekime başvurulması lazım. Selin de bundan sonraki dönemi evinde geçirip ara ara kontrollerine gelecek, beslenmesi normale dönecek, aşılarını olacak, yürüme vakti geldiğinde yürüyecek, bir ay sonra kendine gelecek onu normal bir hayat bekliyor."

ALCAPA NEDİR?
Kalbi besleyen koroner arterden en önemlisi sol taraftaki koroner arterin farklı bir yerde oluşmasına verilen isim. Koroner arter, normal çıkması gereken yerden değil kirli kan olan büyük damardan çıkıyor. 300 bin doğumda bir görülen nadir bir hastalıktır. Tedavi edilmezse ölüm oranı oldukça yüksek. Sinsice seyrettiğinden başlangıçta klinik bir belirti vermiyor. Tedavi edilmeyen bebekler yaşamın ilk yılında yüzde 90 oranında hayatını kaybediyor ya da kalp nakli adayı oluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Selin bebeğin hastane odasından detayları
-Detaylar
-Baba İbrahim Deniz ile röportaj
-Anne Milena Deniz ile röportaj
-Prof. Dr. Süleyman Özkan ile röportaj
-Prof. Dr. Özkan'ın bebeği muayene etmesi
-Bebekten detaylar

PARTNERÇalışanlar için kilo vermeye yardımcı pratik kahvaltı önerileriÇalışanlar için kilo vermeye yardımcı pratik kahvaltı önerileri
Ünlü yalıda dayak rezaleti! Ünlü yalıda dayak rezaleti!
Mutfağa giren yılanı itfaiye yakaladıMutfağa giren yılanı itfaiye yakaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Saray'dan 'yeni çelik tarifesi' açıklaması! Tarih verdiler!

Beyaz Saray'dan 'yeni çelik tarifesi' açıklaması! Tarih verdiler!

Nagehan Alçı açıkladı: 4 Kasım 2018 tarihinde yerel seçime gidiyoruz!

Nagehan Alçı açıkladı: 4 Kasım 2018 tarihinde yerel seçime gidiyoruz!

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

Mehmet Ali Erbil'den 'dolar' paylaşımı

Mehmet Ali Erbil'den 'dolar' paylaşımı

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

İlginizi Çekebilir

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Köpek yüzünden tartıştı sonrası tam anlamıyla dehşet!

Köpek yüzünden tartıştı sonrası tam anlamıyla dehşet!

Ünlü yalıda dayak rezaleti!

Ünlü yalıda dayak rezaleti!

Polis vatandaşı böyle kurtardı: Telefonunu kapat, acil emniyete gel!

Polis vatandaşı böyle kurtardı: Telefonunu kapat, acil emniyete gel!

Diyanet'ten Adnan Oktar çıkışı: Kaosu kullanarak gençleri kandırdı

Diyanet'ten Adnan Oktar çıkışı: Kaosu kullanarak gençleri kandırdı

Nagehan Alçı açıkladı: 4 Kasım 2018 tarihinde yerel seçime gidiyoruz!

Nagehan Alçı açıkladı: 4 Kasım 2018 tarihinde yerel seçime gidiyoruz!

AK Partili Çamlı, 15 Temmuz gazisiyle tartıştı!

AK Partili Çamlı, 15 Temmuz gazisiyle tartıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.