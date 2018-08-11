İSTANBUL - MİNİK KALBİYLE MUCİZEYE İMZA ATTI

Haber-Kamera: İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)

Dünyada 300 bin doğumda bir görülen nadir kalp hastalığı ile dünyaya gelen 5.5 aylık Selin bebek, 6 saatlik açık kalp ameliyatını başarıyla atlatarak sağlığına kavuştu

Kırklareli'nde yaşayan Bulgaristanlı Milena ve İbrahim Deniz çifti bir yıl önce dünya evine girdi. Çift, geçtiğimiz mart ayında Selin adını verdikleri kız bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Sorunsuz geçen hamilelik döneminin ardından dünyaya gelen Selin bebeğin rutin muayenesinde beklenmedik bir hastalık ortaya çıktı. Doktoru tarafından kalbinden ses geldiği fark edilen Selin bebeğin hastalığı 1.5 ay süren tetkiklerin ardından tespit edildi. Alcapa adı verilen ve 300 bin doğumda bir görülen hastalıkla hayata gözlerini açan Selin bebek, tedavi için ailesi tarafından İstanbul'a getirildi. Medicana Bahçelievler Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Özkan tarafından muayene edilen minik Selin, hızlı bir şekilde ameliyata alındı. BEBEĞİMİ 14 GÜN SONRA GÖRDÜM GÖZYAŞLARINA BOĞULDUM

Hamilelik döneminde hiçbir sorun yaşamadığını söyleyen anne Milena Deniz (38) doğum sonrası ikinci ayında bebeğinin kalbinde bir ses hissedildiğini anlattı. Uzun süren test döneminin ardından 5'inci ayda İstanbul'a geldiklerini anlatan anne Deniz, "Hastalığı ilk duyduğumda çok korktum, perişan oldum. Selin'i ameliyata uğurlarken çok mutsuz oldum. 5 aylık bir bebeğin ameliyatı 6 saat sürdü. Bu beni çok üzdü. Benim için bir anne olarak çok zordu. Ardından 14 gün yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakıma girip onu ilk gördüğümde çok ağladım. Ama şu an toparlıyor ve bu bizi çok mutlu ediyor. Bundan sonra tek isteğim onu sağlıklı olması" dedi.

BİZİM İÇİN ÇOK ZOR BİR SÜREÇTİ

Kızının hastalığını öğrenir öğrenmez hastane hastane gezdiklerini belirten baba İbrahim Deniz ise, ameliyat kararının kendileri için çok zor olduğunu söyledi. 5 aylık bebeğimizi doktorlara emanet ettik diyen baba, "İlk duyduğumuzda hastalığın nadir de olduğunu öğrenince çok telaşlandık. Bizim için zorlu bir süreçti. 14 günlük yoğun bakım sürecinin tarifi yok. O iki haftada perişan olduk ama Selin sağlığına kavuştu ve biz şu anda çok mutluyuz. Kızımızın her gün biraz daha toparladığını gördükçe daha da seviniyoruz. O iyi olacak bizler de kendimizi toplayacağız" diye konuştu. "YORGUN BİR KALBE SAHİPTİ"

Selin Deniz'in hastaneye geldiğinde yorgun bir kalbe sahip olduğunun altını çizen Prof. Dr. Süleyman Özkan, "Bebeğimizin ameliyatını ilk 6 ayda yapmış olsak da kalbi oldukça yorgundu. Kalbi besleyen damarları ameliyat ile temiz kanın çıktığı yere bağladık. Kalp eski gücüne kavuştu. Artık normal bir bebek gibi büyümesi devam edecek. Uyum ameliyat ardından başladı. Selin bebek yorgun kalbe sahipti toparlanması zaman aldı ama şimdi oldukça iyi bir durumda" diye konuştu.

"HASTALIK SİNSİ BİR ŞEKİLDE SEYREDİYOR"

Alcapa adı verilen kalp hastalığının doğum sonrası ilk 6 ayda tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Özkan, "Sinsi seyreder ve başlangıçta klinik bir belirti vermeyebilir. Ne zaman kalp hastalığı ileri döneme gelirse o zaman sinyal daha belirginleşir. O zaman da bizim cerrrahi açıdan yapacağımız bir şey kalmaz. Bu bebekler tedavi edilmezse yaşamın ilk yılında yüzde 90 oranında hayatlarını kaybederler. İlerleyen dönemde ise bebekler kalp nakli adayı olurlar. Çünkü hayatın devamı için kalbin sol tarafı esastır. Bu kısım hastalık nedeniyle bebeklikten itibaren temiz kan ile karşılaşamaz. Kirli, vücutta dolaşan oksijen olmayan kanla beslenir. Dolayısıyla bebek o kirli kan ile büyümek zorunda kalır. Kalbin kirli kanla beslenip büyümesi sonucu güçsüz kalmasına sebebiyet verir. Bu bebekler bir süre sonra ya kalp nakli adayı oluyorlar ya da hayatlarını kaybediyorlar" ifadelerini kullandı. KİLO ALMIYOR VE KUSUYORSA DİKKAT'!

Selin bebeğin yaşıtları gibi hayatına devam edeceğini belirten Özkan, aileleri şu sözlerle uyardı:

"Bir bebek bir yaşına geldiği halde yürüyemiyor, kilo alamıyorsa tedavide biraz geç kalmış olabiliriz. Bebek ilk aylarda kilo alamıyorsa, beslenmesi bozuk ve yediğini kusuyorsa sık ya da zor nefes alıyorsa ailelerin mutlaka bir hekime başvurulması lazım. Selin de bundan sonraki dönemi evinde geçirip ara ara kontrollerine gelecek, beslenmesi normale dönecek, aşılarını olacak, yürüme vakti geldiğinde yürüyecek, bir ay sonra kendine gelecek onu normal bir hayat bekliyor."