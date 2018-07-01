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İstanbul Modern'de çocuklara özel atölye

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 12:19 | Son Güncelleme

Birbirinden farklı içeriklere sahip 10 atölye, 2 Temmuz ve 31 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Modern'in Beyoğlu'ndaki geçici mekanında çocuklarla buluşacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Modern, 7-12 yaş arası çocuklar için hem öğretici ve eğlenceli hem de sanat dolu aktivitelerden oluşan yaz programı hazırladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, birbirinden farklı içeriklere sahip 10 atölye, 2 Temmuz ve 31 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Modern'in Beyoğlu'ndaki geçici mekanında çocukları ağırlayacak.

Müze uzmanlarıyla birlikte sanatı yorumlamaya ve sanatsal üretimler gerçekleştirmeye yönelik atölye çalışmaları, sabah 10.00-12.00 ve öğleden sonra 13.00-15.00 saatleri arasında günde iki defa düzenlenecek.

- "Resimler ve Kostümler Atölyesi"

Resimler ve kostümler atölyesinde çocuklar, renklerle lekelerle ve farklı sanat malzemeleriyle çalışacak. Aynı zamanda çocuklar sanat tarihinden usta ressamların resimlerinden örneklerin yer aldığı bir sunumu da izleyerek, resimlerde tarif edilen dönemleri ve kostümleri değerlendirme imkanı bulacak.

Daha sonra katılımcılar, prova mankenleri üzerinde bir kostüm tasarlayarak, bu kostümü giyen bir figür için resim çalışması yapacak.

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- "Sessiz Film Atölyesi"

Çocuklar bu atölyede de gruplar oluşturarak, kendi kısa animasyon filmlerini hazırlayacak.

Aynı zamanda William Shakespeare'in "Bir Yaz Gecesi Rüyası" adlı romantik komedya oyunundan uyarlanan senaryoyu dinleyerek, rolleri paylaşacak ve oyunu yorumlayacak. Bu drama çalışması sırasında çekilen fotoğraflarla hazırlanan film, çocuklara hatıra olarak sunulacak.

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- "Tuvalimdeki Doğa Atölyesi"

Bu atölyede de çocuklar, doğayı sadece görüntüleriyle değil, onu oluşturan parçalarla yapraklar, bitki gövdeleri gibi organik malzemelerle resmetmenin yollarını arayacak.

Program, resimlerini arayan tuvallerin hikayelerinin dinlenmesi ile başlayacak, çocuklar boş tuvallerdeki olmayan resimleri hayal edip, kompozisyonlar oluşturacak.

- "Çamurdan Heykeller Atölyesi"

Bu atölye çalışması da çocukları doğal bir malzemeyle çalışarak imgelem dünyalarını geliştirmeye davet edecek.

Programda çocuklar İstanbul Modern'in sergilerinde yer alan bazı sanatçıların sanat çalışmalarında olduğu gibi kendi hikayelerinden yola çıkarak, kendilerine dair özgünlüklerini, çamura form vererek somutlaştırabilecek.

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- "Mimari Öyküler Atölyesi"

"Mimari Öyküler Atölyesi" de geçmişe dayanan rölyef sanatına ve bu sanatın bir parçası olan mimari yapılara odaklanacak.

Sanat tarihinden örneklerin incelendiği ve bu rölyeflerin bulunduğu mimari görsellerin değerlendirildiği program, çocukların yüzey üzerine yapılan yükseltme ya da alçaltma teknikleri ile tanışmaları ile devam edecek.

- "Linol Baskılar Atölyesi"

Bu atölye çalışmasında çocuklar farklı baskı teknikleriyle tanışacak. Yine sanat tarihinden örneklerin incelendiği kısa bir sunum ile başlayan program, çocukların linol kalıpları boyayıp baskılar elde ettikleri uygulamalarla devam edecek.

- "Foto-Kolaj Atölyesi"

"Foto-Kolaj Atölyesi"nde de bir çağdaş sanat uygulaması olarak fotoğraf ele alınacak.

Program çocukları fotoğraf ve resim sanatı arasındaki benzerlik ve farklılıkları düşünmeye davet ediyor.

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- "Geleceğin Mimarları Atölyesi"

Çocuklar bu atölyede ise özel hazırlanmış geometrik biçimleri bir araya getirip, bir kent oluşturacak. Aynı zamanda doğadan ilham alarak, canlıların yuvalarını, işlevsel, ergonomik ve estetik açıdan çözümler ve gelecek için doğayla uyumlu kent modelleri hazırlayacak.

- "Şifreli Resimler Atölyesi"

"Şifreli Resimler Atölyesi"nde de katılımcılar grafik tasarımına odaklanacak. Çocuklar, bu atölyede kendi grafiklerini oluştururken, duvar resimlerinden, eski toplumların simge ve sembollerinden yola çıkacak.

- "Baskılı Çantalar Atölyesi "

Bu atölye çalışmasında ise tasarım ve serigrafi sanatı bir arada uygulanacak.

İlk aşamada kendilerine baskı kalıpları üretecek olan çocuklar, ikinci adımda kumaşlardan çantalar tasarlayacak.

Atölyelerden detaylı bilgi ve online kayıt "http://www.istanbulmodern.org/" adresi üzerinden yapılabilecek.

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Çocuk atölyeleri Istanbul Modern

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