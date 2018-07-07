HABER

İstanbul Modern'de Nick Cave söyleşisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 22:07 | Son Güncelleme

Sevin Okyay, Melis Danişmend ve Gülşah Güray, İstanbul'da konser verecek rock müzisyenini anlattı

İSTANBUL (AA) - Nick Cave'in hayranları, müzisyenin hayatı, yaşam tarzı ve çalışmalarının ele alındığı söyleşide bir araya geldi.

Rock müzisyeninin İstanbul'da katılacağı "Nick Cave & The Bad Seeds" konseri öncesinde İstanbul Modern Sinema'da "Nick Cave ile Bir Hafta Sonu" programı düzenlendi.

Cave'in oynadığı filmlerin de 2 gün boyunca izlenime sunulduğu program kapsamında düzenlenen söyleşiye, Sevin Okyay, Melis Danişmend, Gülşah Güray ve müzisyenin hayranları katıldı.

Söyleşiyi yöneten Güray, Cave'in Türkiye'de en son 17 sene önce konser verdiğini hatırlatarak, bu konser öncesinde düzenlenen basın toplantısına Sevin Okyay'ın da katıldığını ve Cave'e soru sorduğunu söyledi.

Güray, daha önce beğenmediği sorulara cevap vermediği bilinen müzisyenin, basın toplantısında bütün sorulara cevap verdiğini, hatta heyecandan soru sormakta zorlanan gazetecileri rahatlatmak için çaba sarf ettiğini anlattı.

Güray, 17 yıl önce konser için gelen grubun gazetecilerin bulunduğu bir yemeğe katıldığını anlatarak, Blixa Bargeld'ın gruptan ayrılmasının belirtilerinin o günlerde kendini göstermeye başladığını ifade etti.

Danişmend, Cave'in konserinde önemli olanın sadece müzisyeni sahnede görmek olmadığını, aynı zamanda seyirci tepkilerinin de izlenmeye değer olduğunu kaydetti.

Hayranlarının müzisyen ve çalışmalarına ilişkin yorumlarda basit cümleler kullanmadıklarını vurgulayan Danişmend, "Adam ne kadar şiirsel ise onunla ilgili yapılan yorumlar da, albüm yorumları da epey şiirsel. Yani insanlar onun üslubuna yaklaşmaya çalışıyor." ifadesini kullandı

Okyay ise Nick Cave'in İstanbul'da konser vermesi için uzun yıllardır talepte bulunduklarını belirterek, "En sonunda bir yıl geliyorum dedi. 15 gün kala telefon etti, annesinin doğum gününe geliyormuş, mahveder beni annem dedi, gelmedi." şeklinde konuştu.

Müzisyenin hayatı, röportajları, yaşam tarzı ve müziğine ilişkin konuşmalarla devam eden söyleşi, hayranlarının Cave'e ilişkin paylaşımlarıyla son buldu.

Program, yarın Cave'in de oynadığı "Dünyada 20.000 Gün" ve "Korkak Robert Ford'un Jesse James Suikasti" filmleriyle devam edecek.

PARTNERKollarına kimyasal enjekte eden adamın bacaklarının son haline bakın!Kollarına kimyasal enjekte eden adamın bacaklarının son haline bakın!
Engelli Hakları Forumu üyelerinden Beyoğlu'nda eylemEngelli Hakları Forumu üyelerinden Beyoğlu'nda eylem
TBMM'de Süleyman Soylu protestosu! CHP'li vekiller sırtlarını döndü!TBMM'de Süleyman Soylu protestosu! CHP'li vekiller sırtlarını döndü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Istanbul Modern konser Müzik Nike Cave rock söyleşi

En Çok Okunan Haberler

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

HDP milletvekili Barış Atay yemin ederken TBMM karıştı

HDP milletvekili Barış Atay yemin ederken TBMM karıştı

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı

TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı

Yeni ve son KHK Resmi Gazetede yayımlandı! 700 sayılı KHK ile Cumhurbaşkanlığı sistemi uyum kanunları düzenlendi

Yeni ve son KHK Resmi Gazetede yayımlandı! 700 sayılı KHK ile Cumhurbaşkanlığı sistemi uyum kanunları düzenlendi

İlginizi Çekebilir

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Tebrikler

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Tebrikler

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Yeni KHK yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni KHK'da ant içme detayı!

Yeni KHK yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni KHK'da ant içme detayı!

Denizli'de eskort sitesi operasyonu! Aralarında üniversite öğrencileri de var!

Denizli'de eskort sitesi operasyonu! Aralarında üniversite öğrencileri de var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağrı, Doğubeyazıt'taki hudut birliğinde kazara el bombası patladı: 1 şehit, 2 yaralı

Ağrı, Doğubeyazıt'taki hudut birliğinde kazara el bombası patladı: 1 şehit, 2 yaralı

TBMM yemin töreni bitmeden İYİ Parti karıştı! Murat Ağırel'den Hayati Arkaz ve Yasin Öztürk'e çok sert sözler!

TBMM yemin töreni bitmeden İYİ Parti karıştı! Murat Ağırel'den Hayati Arkaz ve Yasin Öztürk'e çok sert sözler!

Efkan Ala: Yeni KHK, son KHK olmayabilir!

Efkan Ala: Yeni KHK, son KHK olmayabilir!

TBMM'de Süleyman Soylu protestosu! CHP'li vekiller sırtlarını döndü!

TBMM'de Süleyman Soylu protestosu! CHP'li vekiller sırtlarını döndü!

TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 2 işçi için ekipler harekete geçti!

Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 2 işçi için ekipler harekete geçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.