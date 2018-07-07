İstanbul Modern'de Nick Cave söyleşisi

Güray, 17 yıl önce konser için gelen grubun gazetecilerin bulunduğu bir yemeğe katıldığını anlatarak, Blixa Bargeld'ın gruptan ayrılmasının belirtilerinin o günlerde kendini göstermeye başladığını ifade etti.

Güray, daha önce beğenmediği sorulara cevap vermediği bilinen müzisyenin, basın toplantısında bütün sorulara cevap verdiğini, hatta heyecandan soru sormakta zorlanan gazetecileri rahatlatmak için çaba sarf ettiğini anlattı.

Söyleşiyi yöneten Güray, Cave'in Türkiye'de en son 17 sene önce konser verdiğini hatırlatarak, bu konser öncesinde düzenlenen basın toplantısına Sevin Okyay'ın da katıldığını ve Cave'e soru sorduğunu söyledi.

Cave'in oynadığı filmlerin de 2 gün boyunca izlenime sunulduğu program kapsamında düzenlenen söyleşiye, Sevin Okyay, Melis Danişmend, Gülşah Güray ve müzisyenin hayranları katıldı.

Rock müzisyeninin İstanbul'da katılacağı "Nick Cave & The Bad Seeds" konseri öncesinde İstanbul Modern Sinema'da "Nick Cave ile Bir Hafta Sonu" programı düzenlendi.

İSTANBUL (AA) - Nick Cave'in hayranları, müzisyenin hayatı, yaşam tarzı ve çalışmalarının ele alındığı söyleşide bir araya geldi.

Danişmend, Cave'in konserinde önemli olanın sadece müzisyeni sahnede görmek olmadığını, aynı zamanda seyirci tepkilerinin de izlenmeye değer olduğunu kaydetti.

Hayranlarının müzisyen ve çalışmalarına ilişkin yorumlarda basit cümleler kullanmadıklarını vurgulayan Danişmend, "Adam ne kadar şiirsel ise onunla ilgili yapılan yorumlar da, albüm yorumları da epey şiirsel. Yani insanlar onun üslubuna yaklaşmaya çalışıyor." ifadesini kullandı

Okyay ise Nick Cave'in İstanbul'da konser vermesi için uzun yıllardır talepte bulunduklarını belirterek, "En sonunda bir yıl geliyorum dedi. 15 gün kala telefon etti, annesinin doğum gününe geliyormuş, mahveder beni annem dedi, gelmedi." şeklinde konuştu.

Müzisyenin hayatı, röportajları, yaşam tarzı ve müziğine ilişkin konuşmalarla devam eden söyleşi, hayranlarının Cave'e ilişkin paylaşımlarıyla son buldu.

Program, yarın Cave'in de oynadığı "Dünyada 20.000 Gün" ve "Korkak Robert Ford'un Jesse James Suikasti" filmleriyle devam edecek.

