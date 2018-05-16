İstanbul Modern'in geçici mekanı 23 Mayıs'ta açılacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern'in Beyoğlu'ndaki geçici mekanı 23 Mayıs'ta açılacak.

Yaklaşık 14 yıldır Karaköy'deki 4 numaralı Antrepo'da faaliyetlerini sürdüren müze, Karaköy'deki yeni binası tamamlanıncaya kadar tüm faaliyetlerini sürdüreceği geçici mekanına taşındı.

Eski yerinde son ziyaretçilerini Mart ayında ağırlayan İstanbul Modern, 3 yıl boyunca eski Union Française binasında hizmet verecek.

Alexandre Vallaury tarafından 1896'da Meşrutiyet Caddesi'nde Fransızlar için lokal olarak inşa edilen tarihi bina, heykel sanatının yaşayan en önemli isimlerinden Anthony Cragg ile açılacak.

Cragg'in kariyerinin farklı dönemlerini yansıtan yapıtları, Ferko'nun sponsorluğunda 23 Mayıs'ta açılacak "İnsan Doğası" başlıklı sergide sanatseverlerle buluşacak.

Açılışta ayrıca, "Şimdinin Peşinde" ve "Bakış Açıları" adlı koleksiyon sergileri de ziyaretçilerin takdirine sunulacak.

İstanbul Modern'in Galataport sahası içinde yer alan binası, 3 yıl içinde müzenin kurucu sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu ve ana sponsoru Doğuş Holding - Bilgili Holding'in ortaklaşa katkısıyla yapılacak.