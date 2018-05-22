İstanbul Modern'in geçici mekanı açıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern'in Beyoğlu Pera'daki geçici mekanı, Anthony Cragg'in "İnsan Doğası" sergisiyle açıldı. Eski Union Française binasındaki geçici mekanın açılışında konuşan Cragg, 50 yıllık kariyerinin üretim süreçleri ışığında hazırlanan sergiye dair bilgi verdi. Cragg, okulun ardından laboratuvarda çalıştığı bir dönemde çizmeye başladığını belirterek, "Sanatla ilgili bir kursa gittim. Yapacak birçok seçenek vardı ama bir gün, 'Yarın heykel yapacağız.' dediler ve bu bana harika geldi. Çalışmaya, bir şeyler yapmaya başladım. İlk kez ellerimle bir şey yapıyordum. Ellerimi hareket ettirdiğim ve malzemeyi fiziksel olarak değiştirdiğimde, yeni bir duygu ve his ortaya koymuş oluyordum." diye konuştu. Heykelciliğe basit malzemelerle çalışarak başladığını aktaran Cragg, şunları kaydetti: "Boyamadan heykelciliğe geçebilecek miyim diye baktım. İngiltere'de 1960'ların sonundaki heykel çevresindeki dinamik söylem üzerinde yoğunlaşmaya başladım. Heykel sadece nesnelere şekil vermek değildi, daha derin anlamı vardı benim için. Sonraki yaşlarımda bunun inanılmaz dinamik bir konu olduğunu fark ettim ve kendi çalışmalarıma başladım. Bundan çok mutluyum."

- "Biçim, renk ve malzemenin sınırlarını zorlayan Anthony Cragg" İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı da Karaköy'deki yeni müze binası tamamlanana kadar yaklaşık üç yıl geçici mekanda ziyaretçi ağırlamaya devam edeceklerini dile getirdi. Eczacıbaşı, açılışı Anthony Cragg ile yapmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, "Burası yaklaşık 5 bin metrekarelik bir alana kurulu. Karaköy'deki bütün bölümlerimizi buraya taşıdık. Mağaza, cafe, süreli sergiler, koleksiyon sergileri ve eğitim bölümlerimiz burada varlığını sürdürüyor. Bu sergide, sanatçının 1980'li yıllardan günümüze uzanan kendine özgü içerik ve ifade arayışının en ikonik örnekleri kronolojik bir bütünlükle izlenebilecek. Yapıtları dünyanın en saygın müze ve kurumlarının koleksiyonlarında yer alan Anthony Cragg biçim, renk ve malzemenin sınırlarını zorlayarak oluşturduğu yenilikçi eserleriyle tanınıyor." ifadelerini kullandı. İstanbul Modern Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu da sanatçıyla ilk görüşmeyi 2009'da yaptıklarını ve bugüne kadar birçok kez görüşerek bu sergiyi programladıklarını söyledi.