İstanbul Müftülüğü, engelli vatandaşları unutmadı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, Engelliler Haftası kapsamında, müftülük tarafından düzenlenen, "Şehristanbul Buluşmaları"nda engelliler ve aileleriyle bir araya geldi.

İstanbul Müftülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Halkalı Çamlıkaltı Görme Engelliler Yatılı Kur'an Kursu'nda okuyan Ramazan Usta'nın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, engellilerle sürekli bir araya geldiklerini ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2012 yılında, "Engelsiz Cami, Engelsiz İbadet" başlığıyla camileri engelli vatandaşlara uygun hale getirme konusunda kampanya başlattığını hatırlatarak, "O kampanya sayesinde bugün camilerimizin büyük bir kısmı engellilerin erişimine uygun hale getirildi. Temennimiz İstanbul ve ülkemizdeki bütün camilerin engelli kardeşlerimizin erişimine açılmasıdır." dedi.

Herkesin potansiyel engelli adayı olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Bugün sağlıklı olan bir insanın yarın engelli olmayacağına kimse teminat veremez. Bu bakımdan herkesin duyarlı olması önemli. Engelliler Haftası da bu farkındalığı oluşturmak üzere gündeme gelmiştir. Bu konuda düne göre bugün daha iyiyiz. Anne babalar engelli çocuklarıyla ilgili sıkıntılıydı ama bugün bu konu toplumda daha kolay anlatılır ve anlaşılır hale geldi. Engelli kardeşlerimiz ve aileleri acınacak durumda olmadıklarını, merhamet bekleyen durumda bulunmadıklarını ısrarla söylüyorlar. Kendilerinin normal ve sıradan insanlar gibi değerlendirilmelerini bekliyorlar ki bu da onların en temel ve doğal hakkıdır. Engelsiz insanlar gibi hayata tutunmalarını sağlayacak olan milletimizin ve devletimizin sorumluluğu altındadır." diye konuştu.

Yılmaz, konuşmasının ardından Halkalı Çamlıkaltı Görme Engelliler Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nda okuyan ve hafızlık icazet belgesi almaya hak kazanan 3 öğrenciye belgelerini takdim etti.

İstanbul Müftüsü Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca umreye gönderilen engellilere de hediye verdi.

