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İstanbul Müftülüğünden 15 Temmuz şehitleri için hatim ve dua

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 12:02 | Son Güncelleme

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü kapsamında, Edirnekapı'da bulunan 15 Temmuz şehitleri için gece boyunca okunan hatimlerin duasını ederek, kabirlerine ziyarette bulundu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftülüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü kapsamında, Edirnekapı'da medfun 15 Temmuz şehitleri için gece boyunca okunan hatimlerin duasını ederek, kabirlerine ziyarette bulundu.

Şehitliği ziyaret ve hatim duası öncesinde açıklama yapan Müftü Yılmaz, "Biz İstanbul Müftülüğü olarak, 15 Temmuz şehitlerinin ruhuna hediye edilmek üzere, önce her şehidimiz için 1'er hatim okuduk. 251 şehit, 251 hatim. Bugün için, dün akşam namazından itibaren başlayan 1 hatm-i şerif ikmal etmek üzereyiz. Biraz sonra duasını yapacağız. Arzu ettik ki gün boyunca buraya gelen şehit yakınları burada okunan Kur'an-ı Kerimi dinleyerek, hatime onlar da katılmış olsunlar." dedi.

Prof. Dr. Yılmaz, şehitliğe gece boyunca ziyaretçilerin geldiğini, vatandaşların burada okunan hatimleri dinleme imkanı bulduklarını ve şehitler için ne yapsalar az olduğunu belirterek, "Vatan için, bizler için canlarını feda ettiler. Ölümsüzlüğe gittiler, gülerek gittiler. Bu bakımdan biz onlara vefa borçluyuz, minnet borçluyuz. Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul Müftülüğü olarak, bu vefaya bir katkımız olsun diyerek, dün mevlid programı yaparak bugün de burada bu hatm-i şerif icra ederek şehitlerimizi yad etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Şehitlerin canlarını feda ettikleri değerler uğruna, gençlerin ve insanların bu şuurdan mahrum olmadan büyümelerinin, yetiştirilmelerinin çok önemli olduğunu kaydeden İstanbul Müftüsü Yılmaz, bunun büyük bir emanet olduğunu, yeri geldiğinde vatanın, bayrağın şanı şerefi adına, sokağa çıkabilen, canını feda edebilen, ölümden korkmayan insanların varlığıyla vatan ve bayrağın ebediyete taşınabileceğini vurguladı.

Yılmaz, konuşmasının ardından, gece boyunca okunan hatm-i şeriflerin duasını gerçekleştirerek şehitlerin ruhuna hediye etti.

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Anahtar Kelimeler:
Edirnekapı Şehitliği İstanbul il müftüsü Hasan Kamil Yılmaz

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