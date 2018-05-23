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İstanbul Müftülüğü'nden semavi dinlerin temsilcilerine iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 23:26 | Son Güncelleme

İstanbul Müftülüğü'nden semavi dinlerin temsilcilerine iftar

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftülüğü'nün düzenlediği iftar programında, semavi dinlerin temsilcileri bir araya geldi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftara, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, eski İstanbul müftüleri Prof. Dr. Rahmi Yaran ve Selahattin Kaya, IRCICA Genel Direktörü Halit Eren, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Türk Süryani Ortodoks Kadim Metropoliti Yusuf Çetin, Fener Rum Patrikhanesi Özel Kalem Müdürü Peter Paisios, Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Ruben Trebilanka, Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Bağos Levan Zekiyan, kurum yöneticileri, rektörler ve Diyanet personeli katıldı.

Burada konuşan İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, ramazanın Kur'an ve oruç ayı, af, merhamet, şefkat, sılayırahim ile başkalarının farkına vararak kimsesizlerin kimsesi olma mevsimi olduğunu söyledi.

Selamın önemi üzerinde duran Yılmaz, "Bugün toplumun farklı kesimlerinden insanları, farklı din ve ülke temsilcilerini bir araya getiren bu iftar soframızın, aramızda selamın yayılması ve iletişimin güçlendirilmesine vesile olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Prof. Dr. Yılmaz, yaşadığımız coğrafyanın son yıllarda savaş, çatışma, terör ve cehaletten kurtulamadığına dikkati çekerek, Filistin ve Suriye’den örnek vererek sorunların çözümü için siyasilerin yanı sıra din adamlarına da görev düştüğünü dile getirdi.

Toplumda din ve din adamlarının yerini sütün içerisindeki laktoza benzeten Yılmaz, "Nasıl sütün içerisinden laktozu alırsanız geriye su kalırsa toplumdan da dini, dini değerleri ve din adamlarını alırsanız aynı şey olur." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yılki ramazan temasının "israf" olduğunu hatırlatan Yılmaz, israfın çağın vebası haline dönüştüğünü kaydetti.

Yılmaz'ın ardından diğer protokol üyeleri de selamlama konuşması yaptı.

İftar programı, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz

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