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İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz'dan dikkat çeken tarikat ve cemaat çıkışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 09:38 | Son Güncelleme

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, tarikat, cemaat ve dini yapıya katkı sağlamak isteyenlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu gibi yapıların Diyanet İşleri Başkanlığı veya başka bir kurum tarafından denetlenmesinden başka bir çare yoktur" dedi.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz'dan dikkat çeken tarikat ve cemaat çıkışı

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Yılmaz, Üsküdar'daki İslam Araştırmaları Merkezi'nde (İSAM) Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından İstanbul'da yaz kampında ağırlanan üniversite öğrencilerine hitap etti.

15 TEMMUZ SÜRECİ

15 Temmuz'dan sonraki süreçte Türkiye'de cemaat ve tarikat algısının ciddi şekilde yara aldığını belirten Yılmaz, "Çünkü insanların yaşadığı acı tecrübeler bazen hayata daha fazla genelleme yaparak bakmak gibi sonuçlar doğuruyor. İnsanların sütten ağzı yanmışsa, yoğurdu da üfleyerek yiyor." dedi.

"TARİKATLAR VE CEMAATLER..."

Yılmaz, Osmanlı'nın yaşanan tarikat olumsuzluklarını önlemek üzere Meclis-i Meşayih kurumunu hayata geçirdiğini hatırlatarak, "Tarikatların, cemaatlerin ve dini yapıya katkı sağlamak isteyenlerin Diyanet İşleri Başkanlığı veya başka bir kurum tarafından denetlenmesinden başka bir çare yoktur. Eğer böyle bir denetleme mekanizması kurulursa bunlar hedeflerinin ne olduğunu açık ve şeffaf olarak ilan ederler, üye sayılarını ve ekonomik güçlerini deklare ederek hizmet ederlerse elbette katkı sağlarlar.

"DEVLETİN ADIM ATMASI GEREKİYOR"

Ama ne ekonomik güçlerinin ne insan güçlerinin ne hedeflerinin belli olduğu karanlık bir güç sahibi olmaları her zaman potansiyel olarak bir tehlike olmaları sonucunu doğuracaktır. Onun için devletin bu manada adımlar atması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
Ya ne denetlenmesi kapatacaksınız ve cezaları çok ağır olacak, tek çözüm budur.Hepsi para kasası olmuş.İnsanlarımızın dini duygularını sömürerek ve daha sonrada ülkemiz için zararlı ciyana, yılana dönüşüyorlar.Huzur istiyorsak bu oluşumları kapatacaksınızzzzzz...
en büyük cemaat devletten başkası olamaz ..
kesinlikle denetlensin! akla kara ortaya çıkar, itiraz eden varsa o zaman ne oldukları ortaya çıkar....devlete ihanet başkaldırma islamda yoktur! gidin müslümanlara zulmedenlere isyan edin
Tez zamanda ayağını kaydırmazlarsa bu müftünün ben bir şey bilmiyorum.
bence diyaneti cemaatlere bağlayalım.işin içine şeffaflık girince hiçbir cemaat bunu kabul etmez.çünkü gelir-gider açıklamak zorunda kalacaklardır.gerçi bunlar ona da bir kılıf uydururlar.
Atatürk bunu 100 yıl önce gördü ama siz hala lay lay lom
AKEPENİN TOPTAN TARİKAT ZATEN .NEYİ DENETLEYECEKSİN.
diyaneti Kim denetleyecek Efendi !
hay ağzına sağlık be hocam hatta denetlemeyi bırakıp bunların tamamının kapatılması lazım bunların hepsi pimi çekilmiş bir bomba dır toplumda ve hükümetlerde kendi istekleri doğrultusunda bir karar alınmadığında yani aleyhlerine bir şey olduğunda anında bu millete sırtını dönecek ilk yapı bunlardır
sayın müftü sus valla dün bir komser (komiser değil) cemaatler hakkında konuşan birini ölümle tehdit etmiş, şimdi bunu okursa senin de canına okur ! yetkisi var yani, sen en iyisi sus.
Herkes gördü. Adamlar ihtilal yaptı. Daha neyin kanıtı bekleniyor. Allah ve peygamberimiz yetmiyor mu? Devletin resmi din kurumları, camiler yetmiyor mu? Amaç tek. Bölücülük.
komple kalksın
Böyle yapıların olmaması gerektiğini söylemiyor da, denetleyelim diyor. kuran'ın neresinde şeyhler şıhlar cemaatler var ey müftü.
Bende bundan yanayım devlet denetimi şart. İnsanların dini duygularını sömüren Allah Peygamber Kuran Sünnet deyip insanları bunlar ile kandıranlar da var. Kuran ve Sünnet üzre samimi bir şekilde dini öğrenme konusunda insanlara destek sağlayan cemaatleri tenzih ederim tabi ki. Öyle bir denetleme sitemi getirilmeli ki Cumhur başkanı dahil kimse müdahale edememeli yani siyasilerin çıkarına alet edilmemeli. Denetleme yapısınında bağımsız ve dürüst olaması olamazsa olmaz. Yoksa işler daha karmaşık bir hal alır.
Çok doğru bir tespit.. Adına tarikat denen bu neidü belli olmayan insanlar bu dine zararlar veriyor.. ama alayı için geçerli bu.. Kuran-ı Kerim okumayı bilen ikide güzel Elhamdülillah diyeni başımıza imam diye alıyoruz sonra imam yellenirse cemaat ne yapar onun sosyal eneyini yapıyoruz.. bence bu gibi tarikatların başlarındaki insanın dini bilgisini ve psikolojisini ölçen testler yapılmalı..
hepsi kapatılması lazım dün feto bugün menzilciler devlete sızıyor islamın şartı 5 ve tarikat yok
EVET HER TÜRLÜ TARİKAT SERBEST BIRAKILMALI ANCAK YASAL DENETİM OLMALI.HATTA TARİ KATLARA BÜTÇEDEN PAY VERİLMELİ HARCAMALARININ HESABI SORULMALI.TARİKAT MENSUP LARI SİTASİ PARTİLERİ GİBİ MURITLERİNİN KAYITLARINI TUTMALIDIR.ANCAK KESİNLİKLE HİÇ BİR SİYASİ PARTİ İLE BIRAKIN İLİŞKİLİ OLMAYI DİRSEK TEMASINDA BİLE OLMAMALIDIR.SİYASE TE KARIŞANLAR,LAİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE KURUCUSU ATATÜRK ALEYHİNDE EYLEMLERİ OLANLAR İLE AHLAKA AYKIRI FAALİYETTE OLANLAR BİR DAHA AÇILAMAMAK ÜZERE YARGI KARA RI İLE DERHAL KAPATILMALIDIR.BÖYLE O DUĞUNDA HEM TAM DEMOKRASİ İŞLEMİŞ OLUR HEM DE HERKES HADDİNİ BİLİR.
Tamamen yasaklanmalı hiç gereği yok.
Diyanet İslam dininin Tekeli değildir! Diyanetin öğretisi doğru olsaydı ülke bu halde olmazdı üstelik. Camiiye gidin soru sorun anlarsınız
Bu başıboşluk bunca zaman diyanetin ve devletin işini iyi yapmamasından kaynaklanıyor..bu tip din sömürüsü yapıp maddi cıkar,rand elde eden cemaatlere birilerinin dur demesi lazım..hz yusuf filmindeki amon rahiplerinin birebir aynı cinsleri bu zamane tarikat ve şeyhleri para,makam,mevki bakıyorsun hepsi saray gibi bütün evleri ve dergahları..kadınlar kızlar paralar..nedir bu soytarılıklar..dünya malına tapmış yalancı papazlar..hoca gecinenler..Allah,din yolunda olana sözümüz yok..siyasete ve randta bulaşmamış din alimleri lazım..hırsız ve sahtekar zaten istemediğin kadar çok türkiyede..
KİMSE KONUYU YANLIŞ ANLAMASIN AMA. 1700 YILINDAKİ 5 BİN İNGİLİZ MİSYONER DİN ADAMI 1900 YILINDA 100 BİN RAKAMINA ULAŞINCA VE OSMANLIYI İÇTEN ÇÖKERTME HAREKETİ UYGULANMIŞTIR VE VAHİM SONUÇLA KARŞILAŞTIK O ZAMAN. TÜM DİNİ TARİKAT VE CEMEATLERİN BATI BAĞLARI TAMAMNEN KOPARILMADAN TEHLİKE ASLA BERTARAF EDİLEMEZ ÜLKEDE. YAHU İŞİN ÖZÜ SÖZÜ UZATMAYALIM,YENİ TÜRKİYEYE BİAT ETMEYENLERE FIRSAT VERİLEMEMLİDİR........BİR 15 TEMMUZ EPEYİ BİR DERS VERDİ 81 MİLYONA ŞU AN.SON SÖZ HERKES KUCAĞINDA UYUYAN ZEHİRLİ YILANLARINI KONTROL ETSİN MUTLAKA. DIŞ GÜÇLER UYANDIRINCA ÖLÜM KAÇINILMAZ OLUYOR HER ZAMAN.NOKTA.
doğru söylemiş. öz islami doktrine uymayanların faaliyetleri durdurulmalı; gerçek tarikatların da önü açılmalı
1+TARİKATLAR KANUNU ÇIKARILMALI,2-HER TARİKAT SİYASİ PARTİLER VE DERNEKLER GİBİ MURİTLERİNİN KAYDINI TUTMALI,3-BÜTÇEDEN PAY VE VERİLMELİ.DİNİ ÇALIŞMALAR DIŞINDA BAŞKA HİÇ SİYASİ FAALİYETTE BU LUNMALARI YASAKLANMALI.4-LAİK CUMHURİYET VE KURUCUSU ATATÜRK İ ALEYHİNDE FAALİYETTE BULUNANLAR,AHLAKA AYKIRI EYLEMDE BULU NANLAR İLE YOLSUZLUĞA BULAŞANLAR ÖMÜR BOYU TARİKAT MURİTLİĞİN DEN MEN EDİLMELİ VE O GÜN GÖREVDE BULUNAN TÜM YÖNETCİLER DER HAL GÖREVLERİNDEN ALINMALIDIR.BU YETKİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANINA VERİLMELİDİR.EMİN BU MESELE KÖKÜNDEN ÇÖZÜLÜR VE BİR DAHA SORU N OLMAZ.SAYIN BAŞKANIMIZIN DİKKATİNE
Kesinlikle denetim gerekiyor. Diyanet bu cemaat ve tarikatları mutlaka denetlemelidir. Gerektiği zaman müeyide uygulamalıdır.
Allah ın safları bugün dernek ve vakıflarla ilgili devletin denetim yetkisi var da ne oluyor? İktidar kimde ise denetim ekibi de ondan olur ve hiçbir zaman iktidar yanlısı bir kurum ve kuruluş aleyhinde karar veremez. Bu ülkede yasaların ya da denetim kurumlarının olmaması diye bir sorun yok bunlar kanunlara uygun şekilde işletilmediği için sorunlar doğuyor. Her hükümet kendi minaresinin kılıfına terzi bulur mutlaka.
önce diyanet denetlenmeli..
sizi kim denetleyecek!!!!!
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