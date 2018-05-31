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İstanbul Müftüsü Yılmaz, engellilerle iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 00:23 | Son Güncelleme

İstanbul Müftüsü Yılmaz, engellilerle iftarda buluştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, engelliler ve aileleriyle iftar sofrasında bir araya geldi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre,Tabhane hizmet binasında düzenlenen iftarda konuşan Yılmaz, imanı sevgiyle bütünleyen ve cennete girmenin sevgiyle mümkün olduğunu söyleyen bir peygamberin ümmeti olduklarını ifade ederek, Allah Resulu'nun sürekli sevgiye vesile olacak ameller tavsiye ettiğini, selamlaşmanın, aynı sofrayı paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu öğrettiğini söyledi.

Yılmaz, ramazan ikliminde bu sevgi ve kardeşliğin çok güzel bir şekilde yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün bizim özel bir günümüz. Bu iftar soframıza engelli kardeşlerimizin engel tanımayan tavırlarıyla davetimize icabet etmiş olmaları bizi fazlasıyla memnun etmiştir. Çünkü sizler Allah'ın güzel, nazlı kullarısınız. Duasını, talebini Rabbimizin reddetmediği güzel insanlarsınız. Sizlerle aynı sofrada olmak, aynı iklimi paylaşmak bizim için de büyük bir mutluluk oldu. Sizler bu dünyaya rahmetin nüzulüne vesile olan insanlarsınız. Mevcudiyetiniz rahmetin, merhametin ve şefkatin temadi etmesine vesile olmaktadır. Sizler milletimiz ve ümmetimiz için değerlisiniz. Hz. Mevlana 'Verenler, verdiklerine müteşekkir olmalıdırlar' diyor. Çünkü onlar olmasaydı kime vereceklerdi. Dolayısıyla davetimize icabet ederek aramızda olmanızdan size çok müteşekkiriz. İyi ki varsınız, iyi ki sizin gibi güzel insanlar bizim soframızı şenlendirdi."

Yılmaz, program sonrası engelliler ve aileleriyle sohbet etti.

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engelliler ve aileleri iftar sofrası İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz

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