İstanbul Müftüsü Yılmaz, gençlere Çanakkale'yi anlattı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, "Çanakkale Savaşı, bu milletin mağlup edilemeyeceğini göstermiştir. 15 Temmuz'da ve bugün Afrin'de aynı kahramanlığı o Çanakkale ruhuyla yaşatmaktadır." ifadelerini kullandı.

İstanbul Müftülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca başlatılan "Cami-Gençlik Buluşması" kapsamında Eyüp Sultan Camisi'nde sabah namazında gençlerle bir araya geldi.

Namazın ardından cemaate hitap eden Yılmaz, Çanakkale Savaşı'nı "İslam tarihi için dönüm noktası olan savaşlardan biri" şeklinde tanımladı.

Çanakkale'nin düşmesi durumunda İstanbul ve Anadolu'nun düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını ifade eden Yılmaz, şehitler sayesinde zafer kazanıldığını aktardı.

Çanakkale'de bir destan yazıldığını vurgulayan Yılmaz, şunları aktardı:

"Çanakkale Savaşı, bu milletin mağlup edilemeyeceğini göstermiştir. Çünkü bu millet inandığı değerler uğruna, kitabı uğruna, bayrağı uğruna, mabedi uğruna seve seve canını verebilecek bir fedakarlık ve adanmış duygusu içerisindedir. Canını ve malını Allah'a adamanın bir iman borcu olduğunun idraki içerisindedir. Elhamdülillah öyle de olmuştur. Ecdadımız Çanakkale'de bir destan yazdı ve ruhunun ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Bizim aziz milletimiz her devirde meydanı boş bırakmamış ve kahramanlığını göstermiştir. 15 Temmuz'da ve bugün Afrin'de aynı kahramanlığı o Çanakkale ruhuyla yaşatmaktadır. Bu Çanakkale ruhunun nesillere aktarılması çok önemli. Biz gençlerimizle sabah namazında buluşarak bu duyguların gençlerimize aktarılmasını, onların bu ruh ve heyecanla yetişerek vatana, millete ve bayrağa sahip çıkmasını arzu ediyoruz."

İstanbul Müftüsü Yılmaz, konuşmasının sonunda Çanakkale Savaşı ve Afrin başta olmak üzere tüm şehit ve gaziler için dua etti.