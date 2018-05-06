İstanbul Müftüsü Yılmaz, gençlerle buluştu

"Bu sanal dünya insanın dokunma ve konuşma ihtiyacını karşılamıyor. İnsanlar kendi evinde yalnızlaşıyor. Anneler ve babalar çocuklarıyla artık evin içinde mesajlaşıyor. Yalnızlaşan ve birbirinden kopan insanlar haline geldik. Her şeye rağmen insanoğlu dokunmaya, konuşmaya ve iletişimde olmaya ihtiyaç duyar. Bundan motivasyon ve enerji kazanan, sinerji oluşturan bir yapıya sahiptir. Bu yapının da oluştuğu mekanlar mabetlerdir, camilerdir, mekteplerdir, ailedir ve evdir. Gençlerimizin çevremizdeki varlığı bizim için büyük motivasyon oluyor.

Ağaç dalıyla gürler. Bir ağacın gövdesi olabilir ama dalı ve yapraklarıyla ses çıkarır. Bu toplum ağacında; kadınlarımız, gençlerimiz, çocuklarımızla birlikte ağacız. Onlar olmadığı zaman yapraksız bir ağaç gibi oluruz. Yapraksız ağacın bir anlamı olmaz. O yüzden bu cami buluşmalarını önemsiyoruz. Dolayısıyla gençlerimizi camiye getirmenin bir yolunu bulmalıyız."

Yılmaz, "Cami-Gençlik Buluşması" etkinliklerinin gençler üzerinde bıraktığı manevi tesirin oldukça iyi olduğunu ifade ederek, etkinliğin bu yılki finalinin 13 Mayıs'ta Fatih Camisi'nde büyük bir katılımla gerçekleştirileceğini bildirdi.

Etkinlik sonunda cemaate kahvaltı ikramında bulunuldu.

