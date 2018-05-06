İstanbul Müftüsü Yılmaz, gençlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, "Cami-Gençlik Buluşması" etkinlikleri kapsamında, Sarıyer'deki Hisarüstü Nafi Baba Camisi'nde gençlerle buluştu.
Etkinliğe, Yılmaz'ın yanı sıra İstanbul Müftü Yardımcısı Veysel Işıldar ve Sarıyer Müftüsü Oğuzhan Kadıoğlu da katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tesbihatın yapıldığı buluşmada, dua edildi.
- "Cami buluşmalarını önemsiyoruz"
Sabah namazı sonrası cemaate hitap eden İstanbul Müftüsü Yılmaz, teknoloji bağımlılığına dikkati çekti.
İnsanların cep telefonlarıyla sanal dünya kurduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:
"Bu sanal dünya insanın dokunma ve konuşma ihtiyacını karşılamıyor. İnsanlar kendi evinde yalnızlaşıyor. Anneler ve babalar çocuklarıyla artık evin içinde mesajlaşıyor. Yalnızlaşan ve birbirinden kopan insanlar haline geldik. Her şeye rağmen insanoğlu dokunmaya, konuşmaya ve iletişimde olmaya ihtiyaç duyar. Bundan motivasyon ve enerji kazanan, sinerji oluşturan bir yapıya sahiptir. Bu yapının da oluştuğu mekanlar mabetlerdir, camilerdir, mekteplerdir, ailedir ve evdir. Gençlerimizin çevremizdeki varlığı bizim için büyük motivasyon oluyor.
Ağaç dalıyla gürler. Bir ağacın gövdesi olabilir ama dalı ve yapraklarıyla ses çıkarır. Bu toplum ağacında; kadınlarımız, gençlerimiz, çocuklarımızla birlikte ağacız. Onlar olmadığı zaman yapraksız bir ağaç gibi oluruz. Yapraksız ağacın bir anlamı olmaz. O yüzden bu cami buluşmalarını önemsiyoruz. Dolayısıyla gençlerimizi camiye getirmenin bir yolunu bulmalıyız."
Yılmaz, "Cami-Gençlik Buluşması" etkinliklerinin gençler üzerinde bıraktığı manevi tesirin oldukça iyi olduğunu ifade ederek, etkinliğin bu yılki finalinin 13 Mayıs'ta Fatih Camisi'nde büyük bir katılımla gerçekleştirileceğini bildirdi.
Etkinlik sonunda cemaate kahvaltı ikramında bulunuldu.
İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı
Ankara’da 9 dakikada felaket! Böylesi 500 yılda bir olur
İran: Sanchi faciasından Çinli Crystal gemisi sorumludur
Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var
Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu
Gazze'de büyük patlama: 6 ölü, 3 yaralı
Bahçeli'den Meral Akşener'e: Kadınsın diye bir şey demiyorum
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum