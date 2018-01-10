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İstanbul Müftüsü Yılmaz'dan tarikat çıkışı: Gerçekten bir problemdir!

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 19:06 | Son Güncelleme 8 saat önce

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Türkiye'de İslam adına faaliyet gösteren pek çok cemaat ve tarikatın, şeffaf ve denetlenebilir olmamasının, gerçekten ciddi bir problem olduğunu söyledi.

İstanbul Müftüsü Yılmaz'dan tarikat çıkışı: Gerçekten bir problemdir!

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev alan müftü ve vaizlerin yetiştirildiği Pendik Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi'ndeki "Yol Ahlakı" konulu konferansta yaptığı konuşmada, cemaat ve tarikatların denetlenmesi gerektiğini kaydetti.

Haseki Yüksek İhtisas Merkezi'nin Diyanet Akademisi olarak adlandırılacağını belirten Yılmaz, "Burası, bizim din ve diyanet hizmetimizde çok önemli bir yere oturuyor. Çünkü 1975 yılında açılan bu müessese, Türkiye'deki geleneksel din eğitiminin farklı kaynaklarla irtibatını kurmak üzere kuruldu. Hamdolsun o günden bugüne çok önemli hizmetler ve fonksiyonlar icra etti." dedi.

"BU İŞ TAMAMLANACAK GİBİ DURUYOR"

Yüksek İhtisas Merkezi'nin arzu edilen hukuki statüye kavuşturulamadığını ancak bu yıl içinde konunun halledileceğini aktaran Yılmaz, "Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak 6 yıl boyunca çok mücadele ettiğim konulardan birisiydi. Biraz daha kuvvetle inanıyorum, bu iş tamamlanacak gibi duruyor. Diyanet Akademisi olarak adı tescil edilecek. Bu gerçekleşirse, hem hocalarımız akademi unvanıyla adlandırılmış olacak hem onların sosyal haklarının ve burada kalmalarının önünü açacak, hem de kursiyerlerimizin ve personelimizin buraya daha rahat devam etmelerini sağlayacak." diye konuştu.

Gizemli tarikat görüntülendi

"BİZİ MAHCUP EDİYOR VE SIKINTIYA SOKUYOR"

Sayıları 10'u bulan yüksek ihtisas eğitim merkezleri olduğunu ve her birinin farklı fonksiyonları olacak şekilde tasnif edileceği şekilde hazırlık yapıldığını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı, sürekli yenilenen bir kurum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, doğruları cesaretle söyleyen ve topluma dini bilgileri en güzel şekilde ulaştırmaya çalışan bir konumdayız. Yenilenmeyi, gerçekten hayatın olmazsa olmazı gören bir kurumuz. Pek çok alanda yenilenme konusundaki eksikliklerimiz bizi zaman zaman mahcup ediyor ve sıkıntıya sokuyor. Zaten Diyanet'in yeteri kadar hasmı var. Bizim sözlerimizi çarpıtarak teşkilatımızla uğraşıyorlar."

"PANİĞE KAPILMAMAMIZ GEREKİYOR"

Dini Terimler Sözlüğü'ndeki "buluğ" kelimesinden yola çıkarak 9-12 yaşlar arasındaki küçük kız çocuklarıyla evlenilebileceği yorumları yapılarak Diyanet camiasına yönelik olumsuz haberler çıktığını hatırlatan Yılmaz, "Diyanet olarak çok paniğe kapılmamamız gerekiyor. 'Buluğun, namaz v.b. dini vecibeler için önem arz ettiğini söyleyip, dolayısıyla burada anlatılan budur' diyebilirdik. Neden böyle bir yorumda bulundunuz diye bir savunma geliştirilebilirdi. Onun için konuşan ama konuştuğunda da ses getiren ve yenilenen bir Diyanet olmak zorundayız. Model alan değil, model olan bir Diyanet olmak durumundayız." ifadelerini kullandı.

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"TARİKATIN DENETLENEBİLİR OLMAMASI BİR PROBLEM"

Türkiye'de cemaat ve tarikatların denetlenmediğine dikkati çeken Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Denetlenebilir olmak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın en büyük avantajıdır. Bugün Türkiye’de İslam adına faaliyet gösteren pek çok cemaat ve tarikatın şeffaf ve denetlenebilir olmaması gerçekten bir problemdir. Osmanlı döneminde devlet bu tip tarikat yapılarını denetlemeyi gündemine almıştır. Çünkü onlardan çok çekmiştir. 1402 yılında Ankara Savaşı'ndan sonra Şeyh Bedreddin vak'ası Osmanlı’nın başına 10-15 yıllık bir sıkıntı meydana getirmiştir. Şeyhliği, şahlığa çevirmek isteyen bu zat, Osmanlı’ya bir fetret dönemi yaşatmıştır. Osmanlı, bunun farkındadır. Bu yüzden Meşihat makamının içerisinde birimler kurarak, tarikatları kontrol etmek istemiştir. Diyanet’in algısı da budur."

"KURUM KURULMALI VE DENETLENMELİ"

"Diyanet şeffaf bir kurumdur; hedefleri, amaçları, imkanları bellidir." diyen Prof. Dr. Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"O yüzden biz bu şeffaflık ve denetlenebilirlik özelliğimizi sürdürmeliyiz. Hatta cemaatlerin de bu konuma gelmesinde ısrarcı olmalıyız. Zaten şu anda arzu edilen ve beklenen durum budur. 15 Temmuz'dan sonra yaptığımız Din İşleri Yüksek Kurulu Olağanüstü Toplantısı'nda böyle bir karar alınmıştı. Türkiye'de bu yapıların denetlenmesi için Meclis-i Meşayih benzeri bir kurum kurulmalı ve bunları denetleyebilmeli. Neyi denetleyecek? Mensuplarını denetleyecek, kaç kişi bunlar? Ekonomik şeffaflığını denetleyecek. Hedefleri nelerdir bunların, onlara bakacak. Bu yapıların meçhul, gölgeli kalması problemdir."

AA

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diyanet Tarikat Istanbul Müftüsü İslam hasan kamil yılmaz

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Okuyucu Yorumları 52 yorum
her ev her sokakta %70 ne olduğu belli olmayan tarikatlar ve cemaatler var kimdir nedirler neye hizmet ettikleri belli değil
@kuntay1975 istanbulun yarısı bar gece kulübü meyhane. nerede %70?
@kuntay1975 hepsinin tek amacı TÜRKİYE CUMHURİYET DEVLETİNİ yıkıp ATATÜRK ten İNTİKAM almak.
menfaat çatışmaları başladı.günaydın.
Esasen dinin özünde fetos vari yapılanmalar yok hz.peykamber döneminde de yok fetosa oven AKP lilerle çok tartıştık mehdi diyorlar BIZI dinsizlikle suçluyorlardı şimdi dinsizliğin kralını yapıp dün fetocu oldugunu inkâr edıp bize fetocu diyorlar ağa sana din bu ülkede çok munafik var hırsızlık rüşvet yalan talan munafikligin alameti oda AKP de fazlası ile var ALLAH ıslah etsin..
@mah6bsddn4 tarikatlar hz. ebubekir döneminden beri var. kıyamete kadar da var olacak. ayrıca hiçbir gerçek müslüman alenen sen kafirliğini ilan etmedikce seni dinsizlikle suçlamaz. suçlayamaz. merak ediyorsan nedenini bir müslümana sor anlatsın sana. dini konularda sıfır bilgi kafasına göre yorum yapmak eskiden chp'lilere mahsustu sadece. şimdi bir de iyi particiler çıktı.
@mah6bsddn4 evet ebubekir döneminden beri var, peygamber efendimiz döneminden değil yani! tarikatların islamiyette yeri yoktur! dinimizin gereklerini yapmak için kitabımız ve peygamber efendimiz gerekenleri öğretmiştir! yani dinimizi yaşamak için bir şaklabanın(kim olduğu hiç önemli değil) kendince uydurmalarına ihtiyacımız yok!
Bu dincileri hareketlerin tarihine bakın, birbirlerine, başkalarına kumpas kurarlar,kural,kurum hak hukuk tanımazlar,ALLAHtan korkmaz,kuldan utanmazlar,bir arpa boyu yol alamazlar,adeda beyinleri insanlığa zulüm fikirleriyle doludur,hali hazırda ülkemizde Fetö İslami Dinci Cemaati ve onun terör faaliyetlerinin sonuçlarına şahidiz,ALLAHta bu milletin şahididir,ülkemizi yönetenlerde bu işlerin tam göbeğinde yalpalayıp duruyorlar,hep kandırıldığını,kazıklandıklarını,ifade ediyorlar.Bunlara yardım yalakalık ve yataklık eden zevatların bazılarının yüz ve simalarını tanıyor ve ibretle izliyoruz .
(Yusuf 106)'da insanların çoğunun Allah'a ortak koşarak inandıkları belirtilmiştir. Nitekim insanlar türbe ve şeyhlerden medet umarak Allah'a şirk koşuyorlar. (Yusuf 40)'a göre hüküm sadece Allah'a ait olmasına karşın, uyduruk rivayetlere inanarak Kuran'a rağmen hüküm koyuyorlar ve (Tevbe 31)'de belirtildiği üzere bunların peşinden gidenler de din adamlarını Rab edinerek, Allah'a ortak koşuyorlar. Böylece (Enam 159) gereği dinlerini parça parça etmiş oluyorlar. Şirk içerisinde yüzüyoruz, farkında değiliz. Kurana tabi olmadıkça da bu ümmet birleşemez. Denetlemeden önce bunlar anlatılmalıdır.
@ersengokmen yani diyorsun ki peygamber varislerine, mürşidi kâmil Allah(c.c.) dostlarına ihtiyaç yok! O zaman Mevlana, Yunus emre, Akşemsettin, Hacı bayramı veli, Abdülkadir geylani, Emir sultan, Hoca Ahmet Yesevi v.b. evliyalara ne diyorsun! Ben söyleyeyim onlar bırak tarihte kalsın! Asıl sorun günümüzde yaşıyor olmaları değil mi?
@skizildag1973 hayret ilk defa yorumum beğeniyi fazla aldı yanlış anlaşıldı herhalde özetle diyorum ki; kıyamete kadar Allah(c.c.) dostları gelecektir. Sahih hadislere müracaat edebilirsiniz!
@skizildag1973 Dinde tek kaynak Kuran'dır. Rivayetlere güvenilmez. Peygamberimiz kendi sağlığında hadisleri yazdırmamıştı ve Allah (Maide 3) ayeti ile dinin tamamlandığını bize haber verdi. Bu, en basit haliyle aslında şu demek: Peygambere ait olduğu ileri sürülen sözler hiç bir zaman yazıya geçirilmemiş olsaydı, (Maide 3) gereği din, yine tamamlanmış olacaktı. O halde tek kaynak olarak Kuran’ı bilmeli ve başka sözler de aramamalıyız. Kaldı ki peygamberin hüküm koyma yetkisi de yoktu. Çünkü (Yusuf 40) ayeti gereği hüküm koymak sadece Allah'a aittir.
@skizildag1973 Allah dostu kişiler elbette vardır. Bunlar bir kasap ya da bir fırıncı da olabilir. Ancak şirk bataklığından kurtulamamış tasavvuf ehlinin, Allah dostlarından olmalarının mümkünatı yoktur. Çünkü ancak tevhid ehli kişiler Allah dostları olabilirler. Bunları da sadece ve sadece Allah bilir.
ATATÜRK BUNLARIN OLACAĞINI ÇOOOKKK, ÖNCESİNDEN SÖYLEMİŞTİ AMMAAA, ŞİMDİYE KADAR TAKAN OLMADI AYIKLA PİRİNCİN TAŞINI!
şükür ya bunu dillendiren akıllı bir insan çıktı sonunda
islam dini malesef sizlerin sayesinde bitirtilip yerine batıl tarikat dinleri oluşturulmuştur
ne diyaneti ya ,dinden soğuttunuz be.15 üniversiteden büyük tek başına bütçeye sahip kurum.öğretmen den daha fazla maaş daha fazla imkan.ne iş yapar diyanet ha.15-20 yıldır cami yapar.cuma dan sonrada para toplar mı toplar.ALLAH ın namazını bile parayla kılar olduk.derhal tekke zaviye ve diyanet te kapatılmalıdır.
FETÖDEN DERS ALINMIŞ OLMASI LAZIM.DÜN FETÖYDÜ YARIN METÖ ÇIKARR.HEPSİ AYNI.HEM SONRA DİYANET VARKEN MÜFTÜLÜK VARKEN. CEMAATLERE NE GEREK VAR.CEMAATÇİLİK NEDİR Kİ? CEMAAT NEDİR.CAMİ NE İŞE YARAR İMAM NE İŞE? TOPUNUN ORTADAN KALDIRILMASI LAZIM.BİR GÜN BUNLARDA BAŞA BELA OLACAK.İNSANLARADA KIZIYORUM CAMİ VARKEN MESCİTTE NE İŞİNİZ VAR TEKKE ZAVİYEDE NE İŞİNİZ? İMAM MÜFTÜ VARKEN, HACIYA, ŞEYHLERLE, ŞIHLARARLA TARİKATLARLA NE İŞİNİZ VAR? KENDİ AKLINIZ YOK MU? ALLAHIN DİNİ KİTABINDA ÖĞRENECEK KADAR ZEKANIZ YOK MU? ARAPÇA BİLMEK ZORUNLU DEĞİL.GİDİN TÜRKÇE MEALİ ALIN.ALLAH OKUYUN DİYOR.ELDEN AKIL AL DE
beyin yıkanan canlı bomba katil olmaya yönelik yerler.
sanki allah yiyin birbirinizi,peygamber de "devletin malı deniz,yemeyen domuz"dedi.Tarih boyunca tarikatlar islâma zarar vermiştir.Zarar vermeye devam ediyorlar.Halk onları bilir uzak durur bu yüzden devleti ele geçirmeye çalışırlar.1950 lerde kemâl pilavoğlu vardı 'ticanî"şimdi 100 den fazlalar.FETÖ bunlardan sadece biridir.
şeffaf ve denetlenebilir olduklarını iddia ettikleri diyanetin bütçesinin nereye harcandığını açıklayacak bir babayiğit aranıyor..uydurma kalemlerle değil gerçekten şeffaf bir şekilde...
Tarikatların Mezheplerin Cemaatlerin tamamı ALLAH'IN Dinine Paralel kurulmuş Dinlerdir.Asla ALLAH'IN Kitabı Yüce KUR'AN'A Göre Hüküm vermezler. İslam Dünyası bu Uydurma Dinlerin Bedelini ödüyor ve daha da şiddetlenerek ödemeye devam edecek ta ki kıyamete kadar. KUR'AN'A Dönmek akıllarına gelmiyor ve gelmeyecekte.
şimdi gidin tarikatlara sorun.süleymancılara sor kadiri tarikatına kafir der.mesela nakşibendi tarikatı var menzil de bunların bir kolu ama nakşibendi tarikatı bu menzili kadın erkek beraber zikir yaptığı için tarikatını kesmiş.yani nakşilere göre menzil de sapık.nurcular hepsine kafir der.içlerinde en iyisi yine adnan oktar en azından göze hitap ediyor.her kim islamiyette tarikat vardır diyorsa kafirdir.benim de fetvam bu.şeyhler dervişler müritler birbirini düdükler bunu da haşa Allah için yaptık derler.ne kadar tarikat varsa..
sanki diyaneti denetleyen var
Bunların Allah ı, kitabı para, iki cemaat veya tarikat yan yana gelmez, birbirlerini asla sevmezler, hatta nefret ederler, tekne ve zaviyeler hortladı, ortak düşman Atatürk...
Gün boyu abdest alıp namaz kılan dünyaya hiç bir katkıları olmayan nasıl gecindikleri bile belli olmayan bu insanlara devletimiz bir iş imkanı versinde insanlara biraz faydaları olsun
cemaat ve tarikatların tek kurulma amacı para para para..
adam süleymancıları anlatmaya çalışmış anlayana
@tarihiuzman menzil doğru yani. tarikatlerin hepsi ülkeye büyük zarar veriyor. Sayn müftü arı kovanına çomak sokuyorsun dikkat et.
eeeeeeeyy müftü günaydın.şu anda bizi yönetenlerin arasında bile tarikatçılar var
bunlar olmasa dinburger i kim satacak..bunların hepsi dinburgerci..
Hocam tespit yerinde! Din cahil inancıdır. Cahil inancı olmasa, zekası, eğitim ve bilgisi çok olan insanların dinlere daha çok inanıyor olması gerekirdi. Oysa böyle olmuyor, tam tersi oluyor. Sadece eğitimsiz ve bilgisiz olan zır cahiller dinlere iman ediyorlar. Okuyup sorgulayan insanlar dinlere inanmıyorlar. İbadet yerlerinde iyi eğitimli, kültürlü, çağdaş insanların görülememesi bir kanıtıdır. Buralarda bilim insanlarını tıp insanlarını, mühendisleri göremezsiniz. Cami önlerine gidip bakabilirsiniz. . Dinler günümüz dünyasına uygun şeyler değillerdir. Dinler insan aklına hakarettir derler
tarikatler cemaatler denetlenmeli bu gün ülkemizde müsümanlar bir çatışmanın içinde bakın müslüman üç çeşit 1 zengin müslümanmısın emanna hiç bir işi bağdaşmaz 2 orta direk diyek eh çat pat 3 müslümanlığını yaşar fakır kesim yani müslümanlık fakir dini oldu niye doldurdular cemaatlere limon sat birilere hizmet et vallah haçlı bizleri mağlup etti teknolojiye yenik düştük bilimde ilimde sanayıda 0 iki alim yanyana geldimi annaşamıyor ilim adamı yetiştiremiyoruz yetişse enperlalistlerin eline düşüyor devlet iyi analiz etmesi lazim bu dert büyük dert yok oluyoruz beyler bir ciyer sızısıdır ah
balık baştan kokar
BÜTÜN TARİKATLARIN MALLARINA EL KONULMALI. DAHA SONRA DE SIKI DENETLENMELİ. AMA ÖNCE MALLARINA EL KOYMAK GEREKİR.
Artık İslamın kendisi bir tarikat haline geldi maalesef. .
seçimlerde daha çok oy almak uğruna bu ülkeyi cahilleştirenler araplaştıranlar tez zamanda Allahından bulsun!!!
RABBİMxden bu şarlatanalrın şerrınden İSLAMI korumasını diliyorum gerçekten çok tehlıkelı cahıller güruhu
Müftü efendi yanlış anlaşılan bir şey yok..... diyanetin ne açıklama yaptığı ortada. Şimdi çıkmış akıl veriyorsun...... tarikatlerde isterseniz çok rahat denetlenir..Bir onlar bir siz konuşuyorsunuz... memleketin sorunları var gündemi hiç ettiniz..
ATATÜRK BUNLARI NEDEN KAPATTI? DAHA ANLAYAMADINIZ MI? BUNLAR DİNİMİZLE İLGİLİ OLMAYAN, İNSANLARI DİNDEN SOĞUTAN GRUPLARDIR. HEPSİ DE BİRİ BİRİNE DİNSİZLİKLE SUÇLAR...
denetlemiyenin.. adam hakli
Vay ağzına sağlık. Din başka dinciler başka. Kendi paramızla kendi düşmanlarımızı besliyoruz. Sadece tarikatlar değil herşey herkes denetim altında olmalı. Topluma kendi dünya görüşünü dayatan ortak hiçbir noktada buluşmayanlar hizaya getirmeli.
Günaydın hacı. .
Hoca hakli. tarikatlar ne is yapar? din tuccarlari..
Birazdaha yalakalık yaparsan müdür olursun
yeni adresi diyarbakır müftüsü olur artık
bir müftünün buna cesaret etmesi düzgün insanlar adına umut verici bir durum
önce sen helal bir evde otur... sonra konuş.
Benim güzel Türkiyem. Hala safsın, çok kolay kanarsın. Cemaatler ve tarikatlar ülkesi Türkiyem. Bilmezsin ki bunlar Allah yolunda değiller. Bunlar çıkar yolunda, para yolunda, güç ve iktidar yolunda cehenneme doğru gitmektedir. Seni de yanına katmış götürmektedir. Artık bu gidişe son ver. Kandırılma artık Türkiyem.
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