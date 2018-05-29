"İstanbul Öğretmen Akademileri" iftarı

İSTANBUL (AA) - "İstanbul Öğretmen Akademileri"nde eğitim veren akademisyenler, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iftarında bir araya geldi.

İftarda konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul Öğretmen Akademilerinin yapılan yeniliklerle daha renkli ve güçlü hale geldiğini anlattı.

Yelkenci, "Bu sene verilen kararla tüm yıl boyunca uyguladığımız programı 2 dönemde uygulamaya başladık. Ayrıca İstanbul’un merkezine gelemeyen arkadaşlarımız için her iki yakada 16 İstanbul Öğretmen Atölyelerini başlattık." dedi.

İstanbul Öğretmen Akademilerinin talep edilen bir marka haline geldiğini dile getiren Yelkenci, akademiye eğitimci olarak katılan akademisyen ve duayen isimlere teşekkür ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çünkü öğretmenlerimizin sizlerle temas etmesi, konuşmasanız bile, gözlerine bakmanız, yüzlerinize bakmanız, sizin hal ve hareketlerinizi görmeleri çok önemli. Bunun da çok büyük bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki siz asırlardır tevarüs ettiğiniz o derin bilgileri kendilerine aktarmakla işi çok daha derin bir boyuta taşıdınız. O öğretmenlerimiz inanıyoruz ki çocuklarımıza çok daha fazla, çok daha etkili bir şekilde faydalı olacaklar."

İftara YÖK Üyesi Prof. Dr. Hayati Develi'nin yanı sıra bestekar ve sanatçılar Erol Sayan, Süleyman Ergüner, Baki Kemancılar, Yurdal Tokcan ve ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil katıldı.

"İstanbul Öğretmen Akademileri"nde şimdiye kadar 2 bin 500 öğretmen eğitim gördü.

