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İSTANBUL -  OKMEYDANI D-100'DEKİ KAZA KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 17:10 | Son Güncelleme

- 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan zincirleme trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

- 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan zincirleme trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA
Okmeydanı D 100 Karayolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydan geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kaza, D-100 karayolu Okmeydanı mevkiinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 HE 3736 plakalı otomobil ile 34 TFK 01 plakalı taksinin karıştığı kaza oldu. Araçlarını emniyet şeridine alan sürücüler, tutanak kaza tespit tutanağı yazmaya başladıkları sırada bir kaza daha meydana geldi.

HIZINI DÜŞÜRÜNCE ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ
Kaza yerinde sürücüsünün hızını düşürdüğü 34 FM 5948 plakalı araca, aşırı hızlı olduğu iddia edilen 34 GZ 8204 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 GZ 8204 plakalı otomobil kontrolden çıkararak bariyerlere çarptı.

OTOMOBİL YAKLAŞIK 100 METRE SAVRULDU
Ardından yaklaşık 100 metre savrulduktan sonra durabildi. 34 GZ 8204 plakalı aracın, arkadan çarptığı 34 FM 5948 plakalı araç da önünde bulunan 34 DM 9790 plakalı otomobile çarptı.

6 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İki kazanın meydana geldiği olayda 6 araç birbirine girdi. 34 GZ 8204 plakalı otomobilde bulunan Abdurrahman Koç olay yerine hayatını kaybederken bir kişi de hafif yaralandı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Kazanın ardından bölgede trafik tek şeritten sağlanırken trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekicilerle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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EK GÖRÜNTÜ
-Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri

///////////GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER
-Kaza yeri
-Kazaya karışan araçlar
-Arabanın içindeki ceset
-Polis ekiplerinin çalışması
-Sağlık ekiplerinin çalışması
-Cesedin araçtan çıkarılışı
-Cesedin cenaze aracına alınması
-Röportaj
-Oluşan trafik
-Araçların çekilmesi
-Genel ve detay görüntüler
09.08.2018 - 06.53 Haber Kodu : 180809009

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